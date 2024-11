Fernanda Torres compartilha visita que fez ao túmulo de Eunice Paiva

Fernanda Torres, 59 anos, compartilhou nas redes sociais uma visita que realizou ao túmulo de Eunice Paiva, advogada e líder ativista que foi representada pela atriz no filme “Ainda Estou Aqui”.

Na publicação, feita nesta segunda-feira (25), Fernanda aparece ao lado lápide de Eunice, que fica no Cemitério do Araçá, na região central de São Paulo. Na legenda da postagem, a artista explicou que fez questão de ir pessoalmente no local para agradecer.

“Há um ano, se encerravam as filmagens de ‘Ainda Estou Aqui’ e fui sozinha agradecer a essa grande brasileira, pela honra de tê-la encarnado no cinema. Obrigada, Eunice”, escreveu a atriz na legenda da publicação.

Na imagem é possível ver uma mensagem gravada na lápide de Eunice, que diz: “Exemplo para a família e para a democracia brasileira”, diz a despedida à advogada, em referência à sua luta contra a ditadura militar.

Com direção de Walter Salles, 'Ainda Estou Aqui' atingiu recorde de bilheteria nos cinemas do Brasil e está cotado para concorrer a diversas categorias na premiação do Oscar.