O Liberal chevron right Cultura chevron right

Liniker se apresentará na cerimônia do Grammy Latino 2025

Seu mais recente álbum, Caju, recebeu sete indicações

Estadão Conteúdo
fonte

A participação vem em um dos momentos mais marcantes da carreira da artista. (Leo Franco / AgNews)

Liniker vai representar o Brasil no palco da 26ª Entrega Anual do Grammy Latino, marcada para o dia 13 de novembro, em Las Vegas. A cantora está entre os artistas confirmados para se apresentar na cerimônia principal, que será transmitida ao vivo da MGM Grand Garden Arena pela TelevisaUnivision, a partir das 20h.

A participação vem em um dos momentos mais marcantes da carreira da artista. Seu mais recente álbum, Caju, recebeu sete indicações, incluindo três das quatro categorias mais disputadas da premiação: Gravação do Ano, Álbum do Ano e Canção do Ano.

O trabalho também concorre aos prêmios de Melhor Álbum Pop Contemporâneo em Língua Portuguesa, Melhor Performance Urbana em Língua Portuguesa, Melhor Canção em Língua Portuguesa e Melhor Álbum de Engenharia de Gravação.

Além da brasileira, nomes como Pepe Aguilar, Aitana, Ivan Cornejo, Dannylux, Gloria Estefan, Kakalo, Carín León, Morat, Raphael e Los Tigres Del Norte também estão entre os artistas confirmados para se apresentar na cerimônia.

Antes da transmissão principal, ocorre a Premiere do Latin Grammy, quando a maioria das categorias é anunciada. Essa etapa é marcada por apresentações intimistas, discursos de agradecimento e homenagens que celebram a diversidade da música latina.

.
