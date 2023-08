Mara Maravilha posta indireta após apresentação de Xuxa, Angélica e Eliana: 'Rindo à toa'

Mara Maravilha lançou uma indireta intrigante ns última segunda-feira (7) em suas redes sociais. A apresentadora publicou um vídeo com uma legenda debochada após o reencontro de Xuxa, Angélica e Eliana no palco do Criança Esperança. Os internautas rapidamente ligaram os pontos e viram a mensagem como uma resposta ao encontro das apresentadoras, sem Mara.

"Rindo à toa e ainda me perguntam por que minha ausência é tão lembrada? Respostas não faltam Tudo coopera para o bem daqueles que estão de boa!", escreveu. Mara Maravilha também comandava um programa infantil de grande sucesso nos anos 90, o "Show da Maravilha", no SBT, mas não foi convidada para o reencontro na TV Globo.

As especulações sobre as reações de Mara não começaram do nada. A apresentadora já havia expressado sua indignação por ter sido excluída do projeto em outras ocasiões. Em um episódio do podcast "Ticara Caticast", ela revelou sua decepção com Xuxa e a acusou de "fazer a egípcia" sobre a relação de amizade que tiveram no passado.

No entanto, após os rumores sobre a possível indireta, Mara quebrou o silêncio em entrevista para OGlobo e disse que nem assistiu ao programa. "Infelizmente não assisti porque estava fazendo um evento, o Mulheres Cristãs Empreendedoras. Fiquei feliz e surpresa de ter sido lembrada. Que até a minha ausência possa ajudar o projeto", disse a apresentadora.

