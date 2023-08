Criança Esperança: Xuxa, Angélica e Eliana se apresentam em encontro histórico na TV Globo

Um momento histórico e emocionante marcou o programa Criança Esperança, da TV Globo. Pela primeira vez, asapresentadoras Xuxa, Angélica e Eliana subiram juntas ao palco na noite desta segunda-feira (7). O trio, que ao longo das suas trajetórias conquistou os corações do público infantil, levou uma energia contagiante ao público presente.

A performance teve início com Angélica , com o clássico "Vou de Táxi". Logo depois, foi a vez de Xuxa empolgar a plateia com "Ilariê". Eliana também brilhou ao interpretar "Os Dedinhos", demonstrando sua conexão com o público. Para encerrar com chave de ouro, as três apresentadoras se uniram para interpretar "Lua de Cristal".