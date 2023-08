Mara Maravilha afirma que não foi chamada para o Criança Esperança por ser mestiça e nordestina

Mais uma vez, Mara Maravilha expressou sua indignação por não ter sido convidada para o reencontro de Xuxa, Angélica e Eliana, no Criança Esperança. A apresentadora afirmou em seu Twitter que foi excluída do evento por ser nordestina e mestiça.

"Mais uma vez tentam me apagar da história, mas 'normal', quando se trata de uma representante mestiça, com sangue indígena (meu avô era indígena), nordestina, que nunca deveria ter estado na TV", escreveu Mara com um vídeo como apresentadora nos anos 90.

Após a apresentação do trio na TV Globo, Mara fez uma publicação que repercutiu como uma indireta, mas ela logo negou os rumores. No entanto, dessa vez, ela foi direta para não restar dúvidas.

"Nada contra três amigas se unirem para uma ação de marketing, mas a ação não pode ser chamada de reunião das três maiores apresentadoras infantis da mesma geração, não pode", continuou.

"Desse lugar que tentam me tirar, a história não me deixa sair. Até a Barbie mudou, está na hora das coisas aqui mudarem também", finalizou a apresentadora, fazendo alusão ao recente filme da Barbie ter representatividade e o trio de apresentadoras não.

Essa não é a primeira vez que Mara Maravilha sugere racismo por parte de Xuxa, Angélica e Eliana. Em entrevista ao programa Fofocalizando em julho, quando as três começaram a fazer aparições juntas, Mara disse que era excluída por não ser loira.

Ela ainda enfatizou que não quis se aproximar e nem faer parte do grupo no WhatsApp. "Não preciso fazer parte desse grupo. Porque eu respeito as etnias, as diferenças sociais", disse

"Imagina ao contrário, você numa escola onde tem um monte de loirinhas e aí você é rejeitada. Isso não seria racismo?", questionou para a entrevistadora. Ela finalizou dizendo ainda que sente hipocrisia e "falta de sororidade" das três.

(*Hannah Franco, estagiária sob supervisão do editor web de OLiberal.com, Felipe Saraiva)