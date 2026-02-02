VÍDEO: Caetano Veloso compartilha reação ao descobrir Grammy e liga para Maria Bethânia

O cantor Caetano Veloso compartilhou nas redes sociais o momento em que descobriu que havia vencido o Grammy de Melhor Álbum de Música Global, ao lado da irmã Maria Bethânia, pelo disco “Caetano & Bethânia Ao Vivo”. O registro chamou a atenção dos fãs pela espontaneidade: Caetano estava deitado na cama quando recebeu a notícia da premiação.

Surpreso com a conquista, o artista decidiu ligar imediatamente para Bethânia para dividir a informação. No vídeo publicado, os dois demonstram surpresa ao perceber que a categoria já havia sido anunciada. “Ah, já teve? Foi? Eu nem sabia que horas era”, disse Bethânia. Caetano respondeu, em tom descontraído: “É, nem eu”.

“Parabéns para nós! Que alegria, Cae”, completou a cantora durante a conversa.

A vitória aconteceu no último domingo (1º/2), durante a cerimônia do Grammy. O álbum "Caetano & Bethânia Ao Vivo" registra a turnê que reuniu os dois artistas entre 2024 e 2025, com interpretações conjuntas e individuais de canções que marcaram a trajetória de ambos ao longo de décadas.

Na disputa pela categoria de Melhor Álbum de Música Global, o projeto brasileiro concorreu com trabalhos de artistas internacionais como Burna Boy, Youssou N’Dour, Anoushka Shankar, Shakti e Siddhant Bhatia.

Caetano Veloso e Maria Bethânia iniciaram suas carreiras na década de 1960 e se tornaram referências centrais da Música Popular Brasileira, com forte atuação no movimento tropicalista. Ao longo de mais de seis décadas, os dois mantiveram produção artística contínua, com álbuns, turnês e colaborações no Brasil e no exterior.