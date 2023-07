Mara Maravilha é internada com problemas de saúde em hospital de São Paulo

Mara Maravilha foi internada na tarde desta quarta-feira (5) em um hospital de Barueri, na Grande São Paulo. A apresentadora de 55 anos de idade sentiu fortes dores na cabeça, vômito e pressão alta. A informação foi confirmada pela assessoria da artista.

“Mara Maravilha deu entrada no hospital com fortes dores na cabeça, vômito e pressão alta. Além desses sintomas, a apresentadora também sofreu um forte abalo emocional nos últimos dias, sobre o qual ela mesma cita no vídeo publicado em uma de suas redes sociais”, explicou.

Mara Maravilha realizou uma série de exames, porém ainda não havia recebido o diagnóstico sobre quadro de saúde. A apresentadora ainda gravou um vídeo para falar sobre seus problemas de saúde. “Depois da Covid, eu continuei tendo muita dor de cabeça, [fui] tomando medicação e essas medicações pegaram meu estômago e sobrecarregaram todos os órgãos do meu corpo”, explicou Mara. Ela admitiu que estava adiando a ida ao médico por conta de compromissos profissionais.

“Vivo uma rotina acelerada e por muitas vezes não fui capaz de obedecer os sinais que meu corpo me dava sobre a minha saúde. Sim, o corpo dá sinais de quando algo não vai bem, e por muitas vezes ignorei. Até que chega um momento onde o limite é atingido e é a minha atual situação”, desabafou.

Mara Maravilha continuará a divulgar o quadro de saúde para os fãs. “Quero agradecer em primeiro lugar a Deus, que em nome de Jesus, nunca me desamparou, usando tantas pessoas boas, entre elas, como sempre, o Silvio Santos e a família Abravanel, que generosamente continua me abençoando de várias formas. Inclusive, com meu plano de saúde e da minha família. Em meio as lutas, vai tudo bem”, concluiu.