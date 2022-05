Mara Maravilha é expulsa do palco por Silvio Santos após falar mal de Danilo Gentili; vídeo

No último domingo (8), Mara Maravilha vivenciou uma situação tensa ao ser expulsa do Programa Silvio Santos pelo próprio apresentador. A situação constrangedora ocorreu após a cantora disparar, sem “papas na língua”, o que pensa sobre Danilo Gentili, que tem um programa fixo na emissora.

O “climão” ocorreu durante o Jogo dos Pontinhos feito por Silvio Santos. O dono do SBT perguntou aos convidados sobre o que eles achavam de Gentili, apresentador do “The Noite”. Com uma resposta sincera e honesta, Mara afirmou que Danilo era “pedante”. Assista ao vídeo:

Imediatamente, a cantora foi repreendida pelo próprio Silvio Santos. O momento em que o apresentador à manda embora foi cortado da edição. No conteúdo, é possível apenas ouvir falar: “Ah… Não é possível. Tá fora! Sai do programa, vai embora…”.

(*Estagiária Amanda Martins, sob supervisão da editora de OLiberal.com, Ana Carolina Matos)