Cerimônia do Oscar terá apenas duas das cinco canções indicadas
A maior premiação do Cinema será realizada no dia 15 de março
A 98.ª edição do Oscar, que será realizada no dia 15 de março em Los Angeles, Estados Unidos, contará com a apresentação de apenas duas músicas indicadas à categoria de Melhor Canção Original.
As canções escolhidas para serem interpretadas na cerimônia são Golden, da animação Guerreiras do K-Pop, e I Lied to You, do filme Pecadores.
A decisão da Academia de Artes e Ciências Cinematográficas, responsável pela premiação, foi baseada em "restrições de tempo", conforme revelado pela revista Variety.
A cerimônia do Oscar costuma ter uma duração de aproximadamente três horas, justificando a limitação do número de performances musicais.
Canções Deixadas de Fora
Outras três canções indicadas não terão performance durante o evento. São elas:
- Dear Me, do documentário Diane Warren: Relentless, sobre a compositora Diane Warren.
- Train Dreams, composta por Nick Cave para o filme de mesmo nome.
- Sweet Dreams of Joy, do filme Viva Verdi!.
A decisão gerou críticas da compositora Diane Warren, que já foi indicada 17 vezes na categoria de melhor canção do Oscar.
Em entrevista ao portal Deadline, Warren declarou: "Isto é injusto comigo e com os meus colegas indicados na premiação, porque vocês simplesmente excluíram três músicas e escolheram duas. Coloquem todas as músicas. Ou entramos todos ou não entra ninguém, é assim que deveria ser".
Os brasileiros poderão acompanhar a cerimônia nas plataformas de streaming TNT e HBO Max, além da TV Globo, com transmissão ao vivo a partir das 22h.
As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.
