Cerimônia do Oscar terá apenas duas das cinco canções indicadas

A maior premiação do Cinema será realizada no dia 15 de março

Estadão Conteúdo

A 98.ª edição do Oscar, que será realizada no dia 15 de março em Los Angeles, Estados Unidos, contará com a apresentação de apenas duas músicas indicadas à categoria de Melhor Canção Original.

As canções escolhidas para serem interpretadas na cerimônia são Golden, da animação Guerreiras do K-Pop, e I Lied to You, do filme Pecadores.

A decisão da Academia de Artes e Ciências Cinematográficas, responsável pela premiação, foi baseada em "restrições de tempo", conforme revelado pela revista Variety.

A cerimônia do Oscar costuma ter uma duração de aproximadamente três horas, justificando a limitação do número de performances musicais.

Canções Deixadas de Fora

Outras três canções indicadas não terão performance durante o evento. São elas:

  • Dear Me, do documentário Diane Warren: Relentless, sobre a compositora Diane Warren.
  • Train Dreams, composta por Nick Cave para o filme de mesmo nome.
  • Sweet Dreams of Joy, do filme Viva Verdi!.

A decisão gerou críticas da compositora Diane Warren, que já foi indicada 17 vezes na categoria de melhor canção do Oscar.

Em entrevista ao portal Deadline, Warren declarou: "Isto é injusto comigo e com os meus colegas indicados na premiação, porque vocês simplesmente excluíram três músicas e escolheram duas. Coloquem todas as músicas. Ou entramos todos ou não entra ninguém, é assim que deveria ser".

Os brasileiros poderão acompanhar a cerimônia nas plataformas de streaming TNT e HBO Max, além da TV Globo, com transmissão ao vivo a partir das 22h.

As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.

