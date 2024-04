Saiba como será o 1º aniversário de Lua, filha de Viih Tube e Eliezer; vídeo

A Lua di Felice, filha dos ex-BBBs Viih Tube, de 23 anos, e Eliezer, de 34, comemora 1 ano nesta terça-feira (09). Porém, a festa do seu primeiro aniversário será em grande estilo, por três dias. É o que informou a influenciadora Viih Tube, no último domingo (07). Confira o vídeo com os detalhes da festa:

"O tal vídeo da caixa do convite! A festa de 1 aninho da nossa coelhinha está chegando! Estamos tão ansiosos!", escreveu Viih na legenda da publicação.

Quando e onde vai ocorrer a festa?

O evento ocorrerá nos dias 12, 13 e 14 de abril, em um Resort na cidade de São Paulo, segundo Viih. Ela garante ainda que a comemoração terá um "line up" de "cansar qualquer criança".

Programação

Primeiro dia (12): Alice no País das Maravilhas . Os convidados devem ir com "cabelo maluco", usando a criatividade no penteado.

. Os convidados devem ir com "cabelo maluco", usando a criatividade no penteado. Segundo dia (13): A Floresta Encantada da Lua. Todos os convidados devem estar fantasiados de seu animal preferido.

Todos os convidados devem estar fantasiados de seu animal preferido. Terceiro dia (14): Café da Manhã com as Princesas. Os convidados devem estar utilizando pijamas.

Preocupada com gastos, mas feliz

Viih revelou ainda aos seus seguidores que ficou surpresa ao perceber o custo e a grandiosidade do evento, que saiu além do que imaginava com o marido.

"Sério, gente, passou da curva do que eu imaginava não só gastar. A gente levou muito a sério o aniversário da Lua e eu sempre fui festeira, faço festas muito grandiosas, desde os meus 15 anos para mim, imagina se para a minha filha, que é minha vida, eu não ia me dedicar tanto", revelou a influenciadora.

"Precisava de três dias de festa? Poderia ser uma festa só, porque ia ser um terço da loucura que está sendo nos bastidores. Muita coisa para pensar para resolver. Tem toda uma logística e, se é pra fazer um evento incrível, tem que ser uma coisa em que os convidados se sintam bem-recepcionados." completou Viih.

(*Gabriel Bentes, estagiário de jornalismo, sob supervisão da editora web de oliberal.com Rayanne Bulhões)