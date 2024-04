Letícia Colin é criticada por participação na ‘Dança dos Famosos’

Os comentários de Letícia Colin como jurada da "Dança dos Famosos", no "Domingão do Huck", no domingo (31), deu o que falar nas redes sociais. No quadro, a atriz fez algumas colocações “polêmicas”, além de alfinetadas. Uma delas foi na avaliação do grupo que a participante Gabriela Prioli integrava. Composto por Lexa, Matheus Fernandes, Prioli e Micael Borges, a apresentação em conjunto incluiu trocas de selinhos, algo que não passou despercebido pela artista.

“Eu gostaria de entender um pouco mais sobre um aspecto que me chamou atenção, que é o beijo técnico nessa coreografia, vocês também notaram?”, começou ela.

“O beijo está relacionado ao Rock 'N' Roll, à paixão…”, acrescentou, criando um clima de constrangimento entre os casais comprometidos.“Gabriela Prioli e seu coreógrafo deram um beijo belíssimo aqui na frente”, insistiu Colin.

Apesar de ter recebido um 9.8 da artista, Gabriela Prioli jogou uma "indireta" para a atriz nas redes sociais, em linguagem jurídica. “Que saudades dos Embargos de Declaração”, escreveu no X/Twitter após o Domingão exibir o comentário ao vivo.

VEJA MAIS

Os Embargos de Declaração são recursos jurídicos utilizados quando uma das partes de um processo judicial solicita que o juiz explique uma decisão, caso ela cause dúvidas. Nesse caso, as palavras e observações de Letícia causaram desconforto, sugerindo que Prioli, se pudesse, pediria uma explicação mais detalhada sobre as escolhas de linguagem da atriz.

Por outro lado, alguns internautas gostaram da participação de Colin como jurada da competição. “Até que enfim uma jurada artística que não dá nota 10 para puxar saco”, disse um perfil. “Achei a nota justa e não mudaria ela dar um 10, eles perderam por 0,5 décimos”, ressaltou outro.

(Beatriz Moura, estagiária sob supervisão da editora web de OLiberal.com, Rayanne Bulhões)