O que é o ‘umbigo triste’? Maya Massafera fala sobre sua última cirurgia estética

A influencer Maya Massafera usou as redes sociais para contar aos seguidores sobre a última cirurgia estética à qual se submeteu. Ela fez um procedimento para correção do chamado "umbigo triste", na última segunda-feira (4/11). A intervenção é indicada para reduzir a flacidez ou o excesso de pele na região do umbigo, condição que costuma ocorrer após perda significativa de peso.

Em uma publicação, Maya expressou gratidão pelo seu restabelecimento: "Obrigada, meu Deus. Já estou ótima e me recuperando." E relembrou a conversa que teve com uma amiga, ao mencionar como pessoas trans muitas vezes sentem a necessidade constante de fazer ajustes estéticos, refletindo tanto as cobranças pessoais quanto as da sociedade.

Maya também falou sobre o apoio familiar durante a cirurgia, mencionando a presença da mãe. "Estou feliz da vida, deu tudo certo, minha mãezinha companheira estava lá firme e forte. Que venha o verão", afirmou.