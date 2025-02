Maya Massafera gera polêmica ao dizer que pessoas da 'elite preferem pessoas magras'

Maya Massafera gerou polêmica ao responder comentários sobre seu corpo. A influenciadora, que passou pela transição de gênero no ano passado quando se chamava Matheus Massafera, afirmou que há uma diferença de preferência estética entre classes sociais, declarando que “gente rica é apaixonada pela magreza” enquanto “pessoas mais simples preferem corpos mais cheinhos”.

“No mundo da moda, a gente gosta de mulher muito magra. É questão de gosto. Tem gente que prefere mulheres mais saradas ou mais gordas. Eu, particularmente, acho mais bonito mulheres magras. A modelo Kate Moss disse: ‘Não tem sensação melhor do que sentir-se magra’. O importante é estar saudável e cuidar de si da maneira que gosta”, afirmou Maya.

A influenciadora também mencionou sua avó como exemplo de quem prefere um tipo físico diferente do seu: “Minha avó é mais simples e sempre fala: ‘May, engorda um pouco, parece que está passando fome’. Então, gente mais simples gosta de gente mais cheinha. Já a elite e o mundo da moda valorizam pessoas mais magras. Cada um tem um gosto”, disse.

Maya seguiu reforçando sua opinião: “Gente rica, francesa ou quem entende muito de moda é apaixonada pela magreza. Para esse público, eu nem sou considerada magra. Mas para pessoas mais simples, sim. Isso sempre foi assim, desde que história é história. Fiz faculdade na maior faculdade de moda do mundo”, destacou.

Por fim, a influenciadora defendeu que a preferência pela magreza seria um fator cultural, segundo ela: “O mundo da moda e a elite preferem pessoas magras. Não há motivo para atacar o outro por isso. Você aprendeu a gostar de corpos mais cheinhos por influência da sua condição financeira, assim como quem prefere magreza foi influenciado por outro ambiente. E tudo bem. O importante é cada um gostar do que quer. Eu gosto de mulher magra, e pronto. Se você não gosta, tudo bem. Isso é cultural”, finalizou.

Reação dos internautas

As declarações de Maya dividiram opiniões e geraram muitas críticas nas redes sociais: “Nunca ouvi tanta baboseira! Meu Deus, que vergonha alheia… ‘Para a elite brasileira, eu não estou magra demais’. Senhor! Mas não é a elite que deixa ela rica com o jogo do tigrinho, né?”, ironizou uma pessoa. “Não acredito que ela disse isso em voz alta e ainda gravou”, comentou outra. “Precisamos urgentemente parar de dar fama e credibilidade para pessoas que não agregam nada e cujo conteúdo não passa de futilidade”, completou um terceiro internauta.