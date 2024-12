Maya Massafera revela que vem ao Pará a convite de cantora paraense; saiba quem convidou

Durante o Prêmio Multishow, Maya Massafera revelou em uma entrevista que a cantora paraense Gaby Amarantos a convidou para vir ao estado do Pará. Ao ser perguntada sobre quando viria ao Pará, a youtuber e apresentadora mineira contou que já havia sido convidada poucos minutos antes pela artista. “A Gaby acabou de me convidar. Ela falou assim: ‘mana, você tem que vir pro Pará que eu também tô solteira, você tá solteira. Vamos pegar os boy’. E eu falei ‘Ó, Pará. Me aguarde’.”

Além de apresentadora e youtuber, Maya é formada em moda. Ela atuou em diversas revistas nacionais como produtora antes de investir em sua carreira artística. Ela participou do programa Superpop, foi repórter do Pânico da Band e também do Vídeo Show. Ficou conhecida como Matheus Mazzafera e em 2024 confirmou as especulações de que estava passando pela transição de gênero. “A Maya nasceu pro mundo. A Maya pra mim já existia desde quando eu tava no útero da minha mãe, mas pro mundo nasceu esse ano. Então foi bem desafiador e tá sendo maravilhoso.”, declarou Maya.