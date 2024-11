Após Eduardo Paes sugerir show de Lady Gaga no Rio, fãs especulam data e local

Os rumores sobre a possível vinda de Lady Gaga ao Rio de Janeiro em 2025 ganharam força após uma publicação enigmática do prefeito Eduardo Paes na última sexta-feira (22). Em sua conta no X, o prefeito compartilhou um trecho da apresentação de Gaga no Oscar de 2019 e escreveu: “Pra vocês não acharem que estou sextando bravo! Todo Mundo no Rio! Entendedores entenderão!”. A postagem levou internautas a especularem que a cantora poderia ser a próxima grande atração gratuita na cidade. Até a data já foi especulada pelos fãs.

Fãs de Lady Gaga identificaram um possível indício: o site do Copacabana Palace mostra a agenda bloqueada para reservas entre 14 e 21 de maio, e muitos acreditam que o show aconteceria no sábado, dia 17.

VEJA MAIS

Nas redes sociais, internautas comparam a situação ao show de Madonna, cuja data foi especulada de forma semelhante após atualizações no site do mesmo hotel. Para fãs, o padrão de anúncios do prefeito e os bloqueios de agenda sugerem que Lady Gaga poderia ser a escolhida para repetir o sucesso de 2024, consolidando o Rio de Janeiro como um dos maiores palcos da música internacional.

Em 2024, o Rio recebeu o show histórico de Madonna na praia de Copacabana, que atraiu cerca de 1,6 milhão de pessoas. Eduardo Paes já declarou a intenção de realizar um grande evento internacional por ano na cidade e mencionou anteriormente nomes como a banda britânica U2. No entanto, o prefeito ainda não confirmou qual artista será a estrela de 2025.