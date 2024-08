Show de Lady Gaga em Belém? Influenciador diz que cantora pode estar no festival pré-COP 30

O influenciador Fernando Braga, que antecipou a informação da apresentação da banda Coldplay em Belém durante a COP 30, show confirmado recentemente, voltou a atrair atenção nas redes sociais. Desta vez, ele sugeriu que um show de Lady Gaga poderia ocorrer na capital paraense como parte de um evento preparatório para o evento sobre as mudanças climáticas.

No último domingo (25), o colunista Lauro Jardim, de O Globo, informou que Roberto Medina, criador do Rock in Rio, está planejando trazer uma versão do renomado festival para Belém em preparação para a COP 30. O anúncio oficial deve ser feito durante a edição de setembro do Rock in Rio, no Rio de Janeiro, junto do governador do Pará, Helder Barbalho.

O influenciador, então, começou a ligar os pontos. Em um vídeo nas redes sociais, Fernando fez várias teorias: "Como sou um fofoqueiro de plantão, comecei a investigar e perguntei: o que Medina está fazendo em Belém do Pará? O que Belém tem de tão especial para ele?”.

Ele contou, ainda, que uma fonte lhe informou sobre a realização de um festival internacional pré-COP 30 em Belém e que a equipe de Lady Gaga já teria visitado o estádio Mangueirão para fazer uma vistoria do espaço. Fernando mencionou que hesitou em divulgar a notícia, mas a recente publicação de O Globo sobre o Rock in Rio na Amazônia lhe deu a confiança para trazer os detalhes ao público.

Para embasar sua teoria, Fernando afirmou que a equipe de Lana Del Rey, que visitou o Amazonas em 2023 após seu show em São Paulo, também teria feito uma inspeção no Mangueirão para considerar um possível show.

“Então, se preparem, porque há 90% de chance de Lady Gaga se apresentar em Belém. Medina já está organizando tudo, a equipe dela já fez a vistoria no Mangueirão, e a equipe de Lana Del Rey já fez o mesmo há mais de um ano. Isso já está rolando há muito tempo e a gente nem percebeu. Vocês estão preparados para isso? Para assistir Lady Gaga e Lana Del Rey no Mangueirão? Se preparem, porque a Fefa já soltou a bomba,” concluiu Fernando no vídeo. No entanto, nenhum dos shows das artistas foi confirmado.

(*Gabriel Bentes, estagiário sob supervisão de Vanessa Pinheiro, editora web de oliberal.com)