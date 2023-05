Lana Del Rey desembarca na região Norte e fãs torcem por vinda dela ao Pará

A sonho dos brasileiros tem se realizado com a chegada de Lana Del Rey ao país. Ela já trabalhou e agora está curtindo, depois da praia no Rio de Janeiro, visita em uma igreja no centro do Rio e ao Cristo Redentor, ela chegou um pouquinho mais próxima aos paraenses.

Depois disso dessa tour, nesta terça-feira, 30, ele desembarcou em Manaus. Ao chegar na região Norte do país, Lana foi vista em uma conveniência e mais uma vez provou ser gente como a gente. De acordo com o Hugo Gloss, ela e sua equipe estariam hospedados em um hotel de selva aos arredores de Manaus, para que possam conhecer a Floresta Amazônica.

VEJA MAIS

Ou seja, agora Lana está a 2 horas e 8 minutos de Belém, citando viagens de avião, e claro que os fãs esperam que a cantora desembarque também no Pará, já que ela veio conhecer um pouco mais do Brasil e ter esse contato com a natureza e no Estado ela vai encontrar essa conexão.

“E eu aqui esperando ela em Belém”, disse um internauta. “Que ela venha pra Belém, Mds, eu dou tudo pra ver essa mulher”, disse outro. “Queria era um show aqui em Belém”, sonho mais um fã. “Está aguardando ansiosamente em Belém”, escreveu um seguidor.

No próximo fim de semana Lana vai se apresentar no Festival MITA – Music Is The Answer, em São Paulo.