Lana Del Rey curte praia no Rio de Janeiro após MITA; fotos

A cantora Lana Del Rey, 37 anos, voltou aos palcos após 4 anos no Festival MITA, no Rio de Janeiro. Após se apresentar, a artista aproveitou a manhã ensolarada do domingo, 28, na Praia de Ipanema, para se bronzear. Usando um body off-white de mangas compridas, deitou sob uma toalha na areia.

Lana chegou à praia trajando o body e uma calça jeans de lavagem clara e rasgada. Ficou à vontade com sua equipe e tomou sol. A cantora também investiu no filtro solar para se proteger.

Em sua visita ao Brasil, Lana tem esbanjado simpatia. Posando para as fotos e atendendo pedido dos fãs. Na última quinta-feira, 25, posou para fotos no aeroporto e cantou "Lust For Life" com fãs.

