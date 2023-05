Lana Del Rey desembarca no Rio de Janeiro e canta com fãs no aeroporto; vídeo

A cantora Lana Del Rey está de volta ao Brasil. Desta vez, a artista será a atração principal do festival MITA, que acontece no próximo dia 27. A estrela pop desembarcou no Aeroporto do Galeão, no Rio de Janeiro, na manhã desta quinta-feira (25), e foi recepcionada por dezenas de fãs. Nas redes sociais, muitos deles compartilharam vídeos em que a intérprete de "Blue Jeans" aparece posando ao lado dos admiradores e até cantando com eles.

Nos registros que viralizaram nas redes sociais, a norte-americana aparece cantando trechos de "Lust for life", single do álbum de estúdio homônimo, lançado em 2017. Em outro vídeo, Lana é vista abraçando algumas pessoas e, ao ouvir o público performar "Video Games", se junta ao coro e também canta a música. Assista ao vídeo:

Lana atendeu os admiradores no Galeão por mais de uma hora e chamou atenção ao esbanjar simpatia e carisma com os fãs que foram prestigiá-la. "Lana Del Rey é a pessoa mais fofa e atenciosa desse mundo inteiro, juro por Deus", escreveu um internauta.

(*Juliana Maia, estagiária sob supervisão da editora de OLiberal.com, Ádna Figueira)