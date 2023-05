Coldplay em Belém: fãs paraenses falam da expectativa após confirmação da COP 30; entenda

A banda Coldplay já é aguardada pelos fãs paraenses em 2025 em Belém. Após a confirmação da COP 30, na capital paraense pelo presidente Lula, ao lado do governador Helder Barbalho hoje (26), os fãs da banda britânica de Chris Martin iniciaram vários pedidos para que o grupo venha se apresentar no Estádio do Mangueirão. O vocalista Chris Martin é muito ligado à defesa das causas ambientais.

Um dos ávidos pela confirmação de um show do Coldplay em Belém é Wenderson Mac Dovel, editor de vídeos e "fã da maior banda do mundo", como gosta de se descrever. "A expectativa é muito grande porque eu fui no show com amigos paraenses, conheço vários amigos que não puderam ir e ainda tem esse sonho e conheci vários paraenses nas filas e durante o show. Agora, imagina todos nós, coldplayers paraenses com essa possibilidade de um 'live in mangueirao' seria um outro sonho realizado", declarou.

"Vi três da série de shows que o Coldplay fez em março aqui no Brasil e a cada semana a saudade de viver toda aquela experiência, energia e amor compartilhado só aumenta. Nós somos uma comunidade de fãs na internet e cada um possui uma história linda e única com a banda e suas músicas", relembra.

O governador Helder Barbalho e a primeira dama e conselheira do Tribunal de Contas do Estado (TCE), Daniela Barbalho, estiveram no show do Coldplay em São Paulo. Muitos fãs pedem na internet que o governador interceda para trazer o grupo para Belém.

Amiga de Wenderson, a advogada Layse Oliveira, também já foi há vários shows do Coldplay no sudeste. "Tenho uma ligação muito forte com o Coldplay desde os meus 12 anos de idade e os acompanho como fã de carteirinha desde 2011. Tenho uma experiência única com essa banda como fã, quando em 2016 meu pai adoeceu e eu não pude ir aos shows. Eles chegaram até mim pelo Twitter através de um vídeo que gravei na época e desde então me seguem por lá. Vivi a experiência mais incrível da minha vida no Rock in Rio ano passado e agora em março de 2023 pude viver essa emoção de novo em São Paulo", conta.

Agora a expectativa de Layse é que a banda venha para Belém durante a COP-30. "Quando eu soube da possibilidade de Belém sediar a COP-30 e depois do convite do Lula diretamente pro Chris Martin, eu fiquei muito animada. A vida do fã que mora em Belém é mais difícil, precisamos sempre nos deslocar pro Sul/sudeste, gastar com passagens e hospedagem", disse.

"Fora toda programação que precisa ser feita pra conciliar com o trabalho, estudos e tudo. Saber de qualquer mínima possibilidade que exista de eles virem pra Belém na COP30 chega a me emocionar, porque finalmente nós, fãs da Amazônia, poderemos ter a sensação de ver nossa banda favorita tocar dentro da nossa casa! Espero muito viver isso na minha terra, estou emocionada e eufórica por isso!", complementou.