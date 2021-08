Banda Coldplay chama Helder Barbalho para combater mudanças climáticas: 'Vai se juntar a nós?'

O governador Helder Barbalho foi citado em uma postagem no Twitter da banda Coldplay que fala sobre o combater as mudanças climáticas. Além de Helder, a banda também marcou, na publicação, os governadores Waldez Góes, do Amapá, Mauro Mendes, do Mato Grosso, coronel Marcos Rocha, de Rondônia, João Azevêdo, da Paraíba, e Wellington Dias, do Piauí.

"Olá, os estados que vocês representam têm uma ótima oportunidade para fazer história no combate às mudanças climáticas. Vocês vão se juntar a nós no Global Citizen Live com compromissos de conservação e adaptação?”, diz a publicação, marcando os perfis dos gestores. Em seguido, um outro post cita o governador Camilo Santana, do Ceará.

Vários fãs paraenses estão chamando o governador Helder Barbalho para que ele se pronuncie, mas até o momento, nenhum dos governadores respondeu a postagem.

O Global Citizen Live é um festival que pretende combater a pobreza, defender o planeta e exigir igualdade social. No dia 25 de setembro, a organização vai transmitir shows de artistas como Coldplay, Lorde, Billie Eilish, Green Day, Demi Lovato e The Weeknd. Também acontecerão eventos presenciais em Lagos (Nigéria), Nova York (EUA) e Paris (França).