Coringa 2 e Megalópolis dominam as indicações do Framboesa de Ouro 2025

Os filmes "Coringa: Delírio a Dois" e "Megalópolis" lideraram as indicações para o Framboesa de Ouro 2025, premiação que reconhece as piores produções cinematográficas do ano. Os vencedores serão revelados no dia 1º de março, um dia antes da cerimônia do Oscar.

Vale lembrar que o primeiro filme de "Coringa", lançado em 2019, recebeu 11 indicações ao Oscar. As categorias incluíram Melhor Filme, Melhor Diretor (Todd Phillips), Melhor Ator (Joaquin Phoenix), entre outras. Em 2020, Joaquin Phoenix, ganhou o Oscar de Melhor Ator pela interpretação no filme.

"Coringa: Delírio a Dois", estrelado por Joaquin Phoenix e Lady Gaga, recebeu um total de sete indicações. Já "Megalópolis" empatou com "Madame Teia", "Reagan" e "Borderlands", cada um com seis indicações.

Confira a lista completa:

Pior filme

‘Borderlands’

‘Coringa: Delírio a dois’

‘Madame Teia’

‘Megalópolis’

‘Reagan’

Ator

Jack Black – ‘Querido Papai Noel’

Zachary Levi – ‘Harold e o lápis mágico’

Joaquin Phoenix – ‘Coringa: Delírio a dois’

Dennis Quaid – ‘Reagan’

Jerry Seinfeld – ‘A batalha do biscoito Pop-Tart’

Atriz

Cate Blanchett – ‘Borderlands’

Lady Gaga – ‘Coringa: Delírio a dois’

Bryce Dallas Howard – ‘Argylle’

Dakota Johnson – ‘Madame Teia’

Jennifer Lopez – ‘Atlas’

Ator coadjuvante

Jack Black (apenas a voz) – ‘Borderlands’

Kevin Hart – ‘Borderlands’

Shia LaBeouf (travestido) – ‘Megalópolis’

Tahar Rahim – ‘Madame Teia’

Jon Voight – ‘Megalópolis’, ‘Reagan’, ‘Shadow Land’ e ‘Strangers’

Atriz coadjuvante

Ariana DeBose – ‘Argylle’ e ‘Kraven, O Caçador’

Leslie Anne Down (como Margaret Thatcher) – ‘Reagan’

Emma Roberts – ‘Madame Teia’

Amy Schumer – ‘A batalha do biscoito Pop-Tart’

FKA twigs – ‘O Corvo’

Diretor

S.J. Clarkson – ‘Madame Teia’

Francis Ford Coppola – ‘Megalópolis’

Todd Phillips – ‘Coringa: Delírio a dois’

Eli Roth – ‘Borderlands’

Jerry Seinfeld – ‘A batalha do biscoito Pop-Tart’

Combo em tela

Quaisquer dois personagens detestáveis (Mas especialmente Jack Black) – ‘Borderlands’

Quaisquer dois ‘atores cômicos’ sem graça – ‘A batalha do biscoito Pop-Tart’

O elenco inteiro de ‘Megalópolis’

Joaquin Phoenix & Lady Gaga – ‘Coringa: Delírio a dois’

Dennis Quaid & Penelope Ann Miller (como ‘Ronnie e Nancy’) – ‘Reagan’

Prequela, refilmagem, cópia ou sequência

‘O Corvo’

‘Coringa: Delírio a dois’

‘Kraven, O Caçador’

Mufasa: O Rei Leão’

‘Rebel Moon – Parte 2: A Marcadora de Cicatrizes’

Roteiro

‘Coringa: Delírio a dois’

‘Kraven, O Caçador’

‘Madame Teia’

‘Megalópolis’

‘Reagan’

