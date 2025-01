Fãs paraenses se animam com a possível presença de ídolos na COP 30

Enquanto os organizadores não confirmam quais shows nacionais, internacionais e demais eventos culturais serão realizados na COP 30, resta aos belenenses sonharem com a possibilidade de verem ídolos que nunca pisaram em terras mangueirosas, ou até de rever quem passou por aqui recentemente.

A universitária Andreza Sobrinho, 25, é uma típica representante da Geração Z. Por ser da época dos chamados nativos digitais, as paredes da casa dela já não estampam mais fotos da família ou pôsteres de ídolos como os mais antigos faziam, mas a galeria do celular está cheia de álbuns virtuais com registros de diferentes momentos da vida. Um deles armazena várias selfies de um dia inesquecível de novembro do ano passado, quando ficou cara a cara com o DJ Alok, de quem a paraense é muito fã.

“Foi uma experiência, assim, inovadora. Eu nunca imaginei estar ali. É um artista muito engajado com a questão do Meio Ambiente, Social. Que quer sempre ajudar o próximo. É um homem bonito, que abraça a questão dos mais pobres, arrecada fundos para ajudar pessoas que não tem tantas condições, e foi um artista que deu visibilidade para os indígenas e para o povo do Norte, falando da importância de sermos Guardiões da Floresta”, lembra a estudante.

A universitária Andreza Sobrinho, 25, conseguiu registrar uma selfie próxima ao DJ Alok, em novembro do ano passado (Adriano Nascimento / Especial para O Liberal)

Além de ter conseguido participar da coletiva do DJ por conta do trabalho, Andreza fez questão de registrar o show que aconteceu no Estádio Olímpico do Mangueirão. E duas coisas chamaram a atenção da universitária: a apresentação de graça e o uso de tecnologia de ponta na capital da COP. “O fato de o show ser gratuito deu a oportunidade para pessoas que talvez nunca teriam condições de ver um espetáculo assim. Além de ser caro, às vezes você tem que viajar para outro estado. Fora que o show do Alok foi totalmente tecnológico, com apresentação de drones pela primeira vez aqui e mais o palco em forma de pirâmide 360º. Foi uma experiência única pra muita gente”, afirma.

Lana del Rey vem aí?

A menos de um ano para a realização da 30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudança do Clima (Conferência das Partes) em Belém, o público já começa a especular quem irá movimentar a cena cultural na Cidade das Mangueiras. Nomes como Lady Gaga e Coldplay já circulam entre as apostas dos fãs, mas a organização do evento internacional ainda não confirmou a apresentação dos artistas oficialmente.

O chef Hugo Balby, 30, torce para que a cantora e compositora Lana del Rey esteja na lista das estrelas que vão tocar aqui e, assim, possa participar do primeiro show da celebridade norte-americana. “Seria uma artista que enriqueceria ainda mais a grade de cantores que se apresentarão no evento, e traria uma grande visibilidade idem, visto que ela é reconhecida globalmente. Além de que, como fã, gostaria de vê-la em terras paraenses, conhecendo a cultura local e a culinária. Renderia um ótimo entretenimento”, conta Balby. A única certeza sobre a artista para 2025, por enquanto, é que ela deverá lançar um novo álbum com 13 faixas nas plataformas digitais em maio.

Assim como Andreza, Balby acredita que a presença de grandes nomes da música nacional e internacional podem fomentar o consumo da cultura em Belém e possibilitar que a população do estado tenha acesso a grandes eventos que nem sempre chegam à Amazônia. “Acho ótimo, principalmente, para as pessoas que sempre quiseram ver algum artista específico e não tiveram a oportunidade. Esse, sem dúvida, vai ser um ótimo momento. O estado é carente no aspecto de lazer, então ver uma crescente em determinados eventos é sempre bom”, ressalta o chef.

E se de repente o show da Lana del Rey fosse confirmado? Balby faz as previsões para o momento: “Pretendo comprar um pacote de fralda geriátrica, mantimentos e acampar na frente do palco [risos]. Brincadeira, minha lua em Touro não me dá essa capacidade toda, mas pretendo me informar sobre horários e me programar pra tentar conseguir ver o show com menos de 10km de distância”.