Helder fala de show da Lady Gaga e critica: 'Por que o povo do Pará não pode ganhar dinheiro?'

Durante agenda do presidente Lula e ministros em Belém, nesta sexta-feira (14/02), onde foram anunciados os investimentos para o Estado do Pará, o governador Helder Barbalho garantiu que haverá 50 mil leitos de hospedagem para abrigar os visitantes que virão a Belém no período da COP 30. O governador aproveitou a oportunidade e deu uma "chamada de atenção nos críticos", fazendo uma analogia ao aumento de preços no Rio de Janeiro durante o show da Lady Gaga. Veja o vídeo!

"Se o show da Lady Gaga vai aumentar os preços no Rio em 190% e ninguém fala nada, por que quando aumentarão os preços aqui, quando o nosso povo vai ganhar dinheiro, nos criticam", falou Helder Barbalho durante discurso acalorado.

Ao longo de sua apresentação, o governador repassou os números do andamento das obras de 4 hotéis 5 estrelas que estão sendo construído, o Vila Galé, com 227 quartos; o Tivoli, com 176 leitos e 52% das obras concluídas; um hotel em Castanhal, com 75% de conclusão e 140 leitos, e o Marriot, com 50% de obras concluídas e 165 quartos.

Outras opções de hospedagem em Belém

Informações atualizadas nesta sexta pelo governador, apontam que há, até o momento, 7.119 mil ofertas de leitos nas plataformas de hospedagem Airbnb e Booking; além de mais de 1,3 mil imóveis de alto padrão cadastrados. Além disso, outras 17 escolas estão sendo reconstruídas para o alojamento de mais de 5 mil pessoas.

“Quem quiser alugar um imóvel de R$ 1 mil vai alugar o de mil; quem quiser alugar um imóvel mais caro terá oferta para escolher de acordo com o padrão e de acordo com a capacidade. Ninguém vai poder dizer que não tem alternativa de imóveis, alternativa de hotelaria, alternativa de hospedagem para que as pessoas aqui possam participar da COP”, falou o governador.