Jamie Dornan, ator de ‘50 Tons de Cinza’, foi internado após contato com lagartas

O ator Jamie Dornan, de 41 anos, foi internado durante uma viagem a Portugal após ter contato com lagartas tóxicas. O astro da franquia “50 Tons de Cinza” ficou com os braços e as pernas dormentes e teve outros sintomas de ataque cardíaco. A informação foi revelada pelo apresentador Gordon Smart, amigo de Jamie que estava com ele na viagem, no podcast “The Good, the Bad and the Unexpected”, da BBC.

Jamie estava com Gordon e outros amigos enquanto jogavam golfe. Durante as partidas, eles tomavam bebidas alcoólicas, até Gordon sentir seu braço esquerdo formigar. Depois, o apresentador aferiu os batimentos cardíacos e estavam em 210 por minuto e, então, desmaiou. No hospital, Gordon recebeu tratamento para ataque cardíaco, a primeira desconfiança da equipe médica dado o fato do apresentador ter consumido álcool e cafeína em excesso.

Ao chegar na casa em que estava hospedado, soube que Jamie Dornan teve os mesmos sintomas e foi levado de ambulância ao hospital. Após uma semana, o médico responsável pelo caso ligou. “Ele disse: 'Em algum ponto vocês chegaram a entrar em contato com lagartas no campo de golfe?'. Ele me enviou um artigo sobre lagartas processionárias e acontece que há lagartas em campos de golfe no sul de Portugal que estão matando cachorros e causando infartos em pessoas”, disse Gordon.

O apresentador confirma que ele e Jamie tiveram contato com lagartas conhecidas como lagartas-do-pinheiro e afirma que foi “muita sorte” sobreviverem.

(*Lívia Ximenes, estagiária sob supervisão da coordenadora de Oliberal.com, Heloá Canali)