Valesca Popozuda revela ter gaveta inspirada em '50 Tons de Cinza': ‘A gente tem que se tocar’

Em entrevista ao 'OtaLab', programa do Otaviano Costa, Valesca Popozuda revelou possuir uma gaveta inspirada em '50 Tons de Cinza', filme conhecido pela prática de sadomasoquismo. As informações são do Uol.

Ao ser perguntada se já usou ou usaria fantasia para seduzir na hora do sexo, ela respondeu sem exitar. "Eu adoro. Já usei de tigresa, de médica, odalisca, várias... Não tem o '50 Tons [de Cinza]'? Aquele quarto maravilhoso? Eu fiz uma gaveta igual....".

A funkeira ainda confessou que atualmente passa por saias justas devido aos 'brinquedinhos', já que agora está morando com a mãe. Além disso, ela aproveitou para incentivar toda mulher a conhecer seu próprio corpo. “Até porque, muitas mulheres se resolvem melhor sozinhas do que com o companheiro. E acho que toda mulher tem que se conhecer, conhecer o corpo dela, a gente tem que se tocar, se sentir", finalizou. Confira: