Gaby Amarantos celebra 20 anos de Tecno Show com relançamento 'Não Vou Te Deixar'

Gaby Amarantos revive os anos de ouro da banda Tecno Show em novo projeto da carreira. Atendendo a diversos pedidos dos fãs e celebrando a cultura do tecnobrega no Brasil, ela anunciou o projeto “TecnoShow” - um compilado especial que será lançado por completo em dezembro.

O primeiro single, “Não Vou Te Deixar”, chegou às plataformas digitais nesta segunda-feira (14). A música é uma versão de Gaby para o hit “I Don’t Want To Get Hurt”, da banda sueca Roxette. Os fãs da cantora poderão conferir ao vivo as músicas do projeto “TecnoShow” durante a apresentação de Gaby Amarantos no Festival Psica.

Ouça:

Após três anos sem fazer shows em Belém, a artista chega à sua cidade natal na 10ª edição do Psica com a #PURAKÊTOUR. O show do dia 17 de dezembro será o primeiro que terá um bloco especial com as músicas do “TecnoShow” após o lançamento do projeto completo nas plataformas digitais.

Projeto é presente aos fãs mais antigos

Para tocar o coração dos fãs que acompanham a carreira de Gaby desde o início, o projeto traz as marcantes da banda “TecnoShow”. Todas as canções serão disponibilizadas nas plataformas com autorização dos autores das músicas originais.

“Esse é um projeto muito especial para mim e é um presente para os meus fãs, aqueles que me acompanham desde o comecinho da minha carreira. Há tanto tempo o povo do Norte e de outras regiões me pedem essas músicas. É a celebração da nostalgia e do amor, porque a maioria das músicas fala muito desse sentimento”, diz Amarantos.

“Não Vou Te Deixar” foi uma das músicas mais pedidas pelos fãs da paraense, o que também contribuiu para que ela fosse escolhida para ser o lead single do projeto especial. “Vamos começar com essa música que fala de amor, em acreditar no amor. Estamos em um momento muito especial e tudo o que a gente puder falar de amor, falar de coisa boa, vai fazer bem para o nosso povo”.

A estrela paraense conta que o lançamento é, também, uma oportunidade de fazer o tecnobrega chegar às pessoas que ainda não conhecem o ritmo. “É muito importante colocar essas músicas nas plataformas digitais da forma como o tecnomelody merece. E é uma chance para que aqueles que ainda não tiveram contato com o ritmo. O “TecnoShow” tem versões de músicas de artistas muito conhecidos”.

Ao trazer para o digital as músicas marcantes do “TecnoShow”, o projeto promete resgatar a memória afetiva dos fãs do tecnobrega. “São canções que fazem o público viajar no tempo e despertam nostalgia. Relembram os shows que sempre foram emocionantes e faz com que o público reviva momentos marcantes que foram embalados pelo TecnoShow”, diz Gaby.

O tecnobrega ficou famoso em todo o país por mesclar riffs acelerados de guitarra brega com batidas eletrônicas, cantar versões de grandes hits internacionais e músicas autorais. Utilizando de poucos recursos tecnológicos, muita criatividade e talento, o som se popularizou e mostrou ao Brasil a força da música nortista.

“O projeto “TecnoShow” conta também um pouquinho da história do mercado de tecnobrega. Nós, no Pará, que começamos a pegar músicas internacionais e criar versões com letras em português. Isso foi se espalhando e proliferando pelo Brasil inteiro”, conclui a técnica do The Voice Brasil.

'Treme', primeiro disco de Gaby, ganha versão em vinil

'Treme' completa 10 anos e ganha versão em vinil (Divulgação/Três Selos)

As novidades de Gaby Amarantos não param com o lançamento de "Não Vou Te Deixar". "Treme", primeiro disco solo de Gaby Amarantos, ganhou uma versão em vinil pela Três Selos.

O "Treme" em vinil marca os 10 anos do lançamento do disco. O material conta com um livreto de 12 páginas com fotos, letras comentadas, desenhos e poema escrito pela Gaby. O vinil está disponível no site da Três Selos por R$ 190.