Beyoncé estreia turnê 'Renaissance', a primeira em sete anos

Nesta quarta-feira, 10, Beyoncé estreia a turnê do seu sétimo álbum, "Renaissance", com um grande show em Estocolmo, na Suécia. Depois de Estocolmo, a cantora vai circular com a turnê pela Europa e, de lá, irá para a América do Norte. O final da "Renaissance" será New Orleans, no dia 27 de setembro. A esperada turnê não tem shows agendados no Brasil.

Segundo a revista Forbes, Beyoncé deve faturar US$ 2,1 bilhões (cerca e R$ 10,3 bilhões) com a turnê.

Veja também:

Essa é primeira turnê solo de Beyoncé após "Formation", realizada em 2016. Em 2018, a artista se apresentou ao lado do marido, Jay-Z, com a turnê "On the run II".