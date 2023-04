Nova turnê mundial de Beyoncé passará pelo Brasil, diz jornalista

Nesta sexta-feira (28), o jornalista José Norberto Flesch noticiou no Youtube que Beyoncé virá ao Brasil na turnê mundial de “Renaissance”, o álbum mais recente da artista. O show acontecerá entre março e abril de 2024. A última vez que a estrela americana veio ao Brasil foi há dez anos.

A cantora anunciou a turnê em fevereiro ano. O primeiro show será no dia 10 de maio em Estocolmo, na Suécia, e de lá seguirá para a Inglaterra, França, Espanha, Holanda e Alemanha. Depois da Europa, a Beyoncé vai ao Canadá e em mais de 24 estádios dos Estados Unidos. Por enquanto, o último show confirmado da agenda é no dia 27 de setembro em Nova Orleans.

A turnê mundial anterior da artista - que não passou pelo Brasil - foi de “On the Run II”, realizada em 2018, com apresentações na América do Norte e na Europa.

A última vez que a pop star veio ao Brasil foi em 2013, no Rock in Rio, quando dançou o funk “Passinho do Volante” no Palco Mundo e tentou fazer o “quadradinho”.