Amber Heard, Beyoncé e Bella Hadid: saiba quem é a mulher mais bonita do mundo segundo estudo

Um estudo divulgado pelo site Brighside, que considerou a Proporção Áurea e técnicas de mapeamento para comparar as características das celebridades com o padrão de beleza grego, revelou que a modelo Bella Hadid, a cantora Beyoncé e a atriz Amber Heard são as mulheres mais bonitas do mundo.

Conforme o mapeamento, Bella Hadid alcançou o topo da análise com 94,35% para o padrão de "mulher perfeita", seguida de Beyoncé com 92,44% e Amber Heard com 91,85%. O top cinco finalizou com as cantoras Ariana Grande e Taylor Swift, em quarto e quinto lugar, respectivamente.

Quem é Bella Hadid?

Bella Hadid é conhecida por ser uma das modelos mais bem pagas da atualidade, ao lado da irmã mais velha e também modelo, Gigi Hadid. Ela virou rosto de marcas famosas como a Swaroski, Balenciaga e da linha de lingeries Victoria's Secret.

O que é o mapeamento de Proporção Áurea?

O Golden Ratio ou Proporção Áurea é uma medida de perfeição física de artistas e arquitetos muito usada durante o Renascentismo europeu, com objetivo de mapear obras-primas.

Quem é o homem mais bonito do mundo?

Robert Pattison foi considerado o homem mais bonito do mundo. (Foto: Divulgação)

O estudo ainda contemplou o intérprete do vampiro Edward Cullen e atual Batman, Robert Pattison, como o homem mais bonito do mundo. O ranking fechou em: Henry Cavill , Bradley Cooper, Brad Pitt e George Clooney.

(Estagiária Paula Figueiredo sob supervisão de Tainá Cavalcante, editora web de OLiberal.com)