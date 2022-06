Após separação polêmica, Amber Heard diz que ainda ama Johnny Depp: 'Difícil de entender'

Depois de toda a polêmica envolvendo o relacionamento conturbado com Johnny Depp, Amber Heard afirma que ainda ama o ex-marido. Após duas semanas do julgamento em que foi condenada a indenizar o ator por difamação, Amber esclareceu o que queria dizer quando declarou, no tribunal, que ainda amava o ex.

No primeiro dia do julgamento, Amber afirmou: "Ainda tenho amor por Johnny". Nesta semana, a atriz deu a primeira entrevista após o fim das investigações e explicou se ainda tem sentimentos por Depp.

“Absolutamente. Eu o amo. Eu o amava com todo o meu coração. Eu tentei o melhor que pude para fazer um relacionamento profundamente quebrado funcionar. E eu não podia. Não tenho nenhum ressentimento ou má vontade em relação a ele”, declarou.

A atriz ainda justificou a declaração polêmica que deu perante à corte: "Eu sei que pode ser difícil de entender, ou pode ser muito fácil de entender. Se você já amou alguém, deve ser fácil.”

(Estagiária Maiza Santos, sob supervisão da editora web de OLiberal.com, Ana Carolina Matos)