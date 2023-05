Após 10 anos da estreia, show ‘Tropicália’ retorna a Belém no palco do Espaço Cultural Apoena

Após dez anos da estreia do show “Tropicália”, em Belém, que reuniu os cantores Joelma Kláudia, Renato Torres e Olivar Barreto, o espetáculo estará de volta, no dia 26 de maio, a partir das 21h no Espaço Cultural Apoena. Mais de 40 anos depois, o repertório poético-libertário segue firme celebrando a volta da democracia no Brasil.

O Tropicalismo foi um movimento estético-político originado por ações cruciais de pelo menos três grandes artistas brasileiros: a participação de Gil e Caetano no 3º Festival de Música Brasileira em 1967 (com “Domingo no Parque” e “Alegria, Alegria”, respectivamente), e com a instalação “Tropicália” (1969) do artista plástico de vanguarda Hélio Oiticica, que batizou o movimento.

Os cantores Joelma Klaudia, Olivar Barreto e Renato Torres emprestaram vozes e corpos para reafirmar os discursos de liberdade na capital paraense. O show “Tropicália”, como ficou conhecido percorreu diversos palcos da cidade entre os anos de 2013 e 2016, sempre arrastando uma multidão entusiasmada: Teatro Maria Sylvia Nunes, Palafita, Tábua de Marés, Sesc Ver-O-Peso, Auditório do BASA foram alguns desses palcos.

Contando com Tiago Belém na bateria, Maurício Panzera no baixo, Rodrigo Ferreira nos teclados, além de Renato Torres na voz e guitarra, e Olivar e Joelma nas vozes, “Tropicália” em 2023 promete celebrar de forma ainda mais especial esse projeto. Para Joelma Kláudia, é muito emocionante se reunir neste ano. “É um ano em que sentimos a democracia voltar, podemos cantar o repertório tropicalista sem medo ser feliz e entregando ao público letras politizadas, roupas coloridas e liberdade de expressão”, destacou.

Joelma destaca que o público pode se preparar para se emocionar, cantar e dançar. “Será uma noite para ficar na memória de todos nós. Estamos nos preparando com muito esmero para esse encontro”, concluiu a cantora. O cantor Renato Torres, afirmou que “nós três somos artistas com interesses musicais muito parecidos. Então esse encontro nos revelou uma síntese própria de como foi o movimento do Tropicalismo, nós sentimos essa simbiose no palco”, explicou.

“Esse reencontro veio após uma noite em que cantamos juntos novamente e sentimos vontade de reavivar essa memória afetiva. Principalmente, no momento político em que estamos vivendo hoje”, ressaltou. O artista ressalta que no movimento da Tropikália tem todo o Brasil incluído, artistas de todas as regiões.

Segundo o cantor, o público pode esperar a celebração da volta da democracia. “O sentimento agora é de extrema alegria, celebrar e sempre ficar atento e forte em prol da nossa democracia”, concluiu.

Agende-se

Show ‘Tropicália’

Data: 26/05

Hora: 21h

Local: Espaço Cultural Apoena (Av. Duque de Caxias, 450 Altos - Marco, Belém - PA, 66060-024)