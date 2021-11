VÍDEO: 'Sentadinha descarada' é o novo single de Zé Vaqueiro

Nesta sexta-feira, 26, Zé Vaqueiro lançou o videoclipe da sua nova música em todas as plataformas digitais. “Sentadinha descarada” traz uma batida voltada para os “paredões” e faz parte do novo projeto do cantor.

A novidade complementa o último lançamento de Zé Vaqueiro, “Metade de um Abraço”, no repertório do novo EP, que tem previsão de lançamento para o início de 2022. O videoclipe, que tem uma ambientação de estúdio, apresenta uma estética mais pop, mostrando a autenticidade e criatividade dentro do segmento.

“A música foi escolhida com muito carinho e a produção ficou bacana. Tanto a canção como o clipe estão bem diferentes e tenho certeza que vai balançar muita gente, por ter um ritmo dançante e animada, e vamos pra cima. Que seja mais um hit do original”, destaca o artista.