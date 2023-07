Larissa Manoela abre auditoria para investigar fortuna após administração da mãe

Larissa Manoela abriu uma auditoria para investigar destino da fortuna durante tutela da mãe, Silvana Taques, que era sua empresária. A atriz começou cedo no ramo artístico e acumulou muitos bens com o trabalho. Um desses bens é uma mansão em Orlando, nos Estados Unidos, que teria sido vendida sem o consentimento da artista. Larissa rompeu o vínculo pessoal e profissional com a mãe no início deste ano.

Atualmente, Larissa está agenciando a própria carreira. A auditoria investigará o que Silvana fez com o dinheiro quando Larissa era apenas uma atriz mirim e precisava da ajuda da mãe por ser menor de idade. Todo o patrimônio estava sob a tutela de Silvana até Larissa completar 18 anos.

A mãe dava uma mesada para a artista, para controlar os gastos e recursos da filha, sob a justificativa de manter a saúde financeira de Larissa bem controlada.

As suspeitas familiares começaram em 2022, quando Larissa descobriu que a mansão de R$ 5,3 milhões em Orlando tinha sido vendida sem seu consentimento. A casa foi comprada graças ao trabalho de Larissa, porém estava no nome de Silvana. Mãe e filha pararam de se seguir nas redes sociais em janeiro.

Em maio deste ano, Larissa revelou que, a partir daquele momento, seria a gestora de sua própria carreira. Ela abriu a própria agência de comunicação que tem apenas ela como artista.

"A fase próspera reflete nos bons números conquistados. Essa parte da gestão da carreira sempre me interessou. Eu gosto de me envolver em todos os projetos que estou, então, fez muito sentido e foi um processo natural estar à frente das decisões artísticas e comerciais. Ambos os universos caminham juntos”, afirmou a atriz.