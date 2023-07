Larissa Manoela usa colar 'macabro' de Barbie e web reage: 'quantas Barbies morreram?'

A atriz Larissa Manoela, 22 anos, assistiu ontem, 19, a pré-estreia do filme da Barbie e seu look chocou os fãs. Manoela estava de espartilho rosa bebê e usava uma saia e sobretudo rosa pink, mas foi seu colar cheio de pernas de Barbies que chamou a atenção da web, que reagiu com comentários. Confira!

Larissa Manoela postou em seu Instagram ontem, 19, o look que foi assistir ao filme da Barbie e os comentários a respeito do colar com várias pernas da boneca renderam respostas engraçadas. “Achei meio macabro essas pernas penduradas lkkkkkk”, disse um seguidora. "Mulher suas bonecas agora não tem mais pernas?", continuou outra. Mas, a jovem também foi elogiada. “Aaaaah quero esse colar”, comentou uma fã.

Teve também seguidora que se identificou com o colar. “Eu amei tanto o look de vocês! E cara acredita que eu arrancava as pernas das minhas Barbies para fazer varinha? Kkkkkk Logo quando eu assisti Harry Potter”, disse.

No twitter, o assunto também foi bastante comentado. Um seguidor brincou. “quantas barbie morreram para que Larissa Manoela pudesse o usar esse colar?”, disse.

Confira a postagem original com o look de Larissa Manoela: