Empresário noivo de Marina Ruy Barbosa não segue atriz nas redes sociais; saiba quem é

Marina Ruy Barbosa oficializou o noivado com Abdul Fares na última terça-feira (24). Solteira desde 2022, a atriz decidiu aceitar o pedido de casamento do empresário de 39 anos, gerando curiosidades entre os internautas para saber quem foi o “galã” que fisgou o coração da ruiva. Pensando nisso, o Portal O Liberal criou um mini perfil do noivo. Confira abaixo:

Descendente de libaneses, Adbul Fares nasceu em São Paulo e se formou no curso de Administração pela Fundação Armando Álvares Penteado (FAAP). Ele é diretor financeiro da loja de móveis Marabraz, fundada por sua família.

Fares também é cofundador da empresa Blue Group Digital, marca de serviço digital que conecta distribuidores e fornecedores do varejo pelo país, e sócio da LP Real Estate, que atua no setor imobiliário.

Nas redes sociais, ele acumula 147 mil seguidores, mas não segue a própria noiva, Marina Ruy Barbosa. A maioria das publicações do empresário são mensagens motivacionais. Veja: