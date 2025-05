'O Agente Secreto': Filme com Wagner Moura é ovacionado em Cannes e ganha prévia

As redes sociais foram tomadas no último domingo (18), por imagens que demonstram o impacto do filme brasileiro "O Agente Secreto", produção do diretor Kleber Mendonça Filho e dos atores Wagner Moura e Maria Fernanda Cândido, na 78ª edição do Festival de Cinema de Cannes.

Ao som do frevo, tocado pelo grupo Guerreiros do Passo, o elenco e a equipe do filme cruzaram o tapete vermelho do festival dançando. A empolgação da entrada na mostra competitiva foi refletida no clima que se formou após a primeira exibição. Assim que as luzes se acenderam, uma salva de palmas de quase 15 minutos de duração preencheu o Grande Teatro Lumière.

A trama de "O Agente Secreto" transcorre na década de 1970 e é protagonizada pelo personagem Marcelo, um especialista em tecnologia, que foge de um passado misterioso e volta ao Recife, mas percebe que a cidade está longe de ser um lugar de paz.

Após a estreia do filme brasileiro, uma cena foi divulgada pelo Festival de Cannes. O título compete pela Palma de Ouro e, ao longo dos próximos dias, terá diversas sessões no evento.