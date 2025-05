Wagner Moura e equipe de 'O Agente Secreto' posam em Cannes um dia antes de exibição do filme

O cineasta Kleber Mendonça Filho postou neste sábado, 17, uma foto dele com Wagner Moura e Maria Fernanda Cândido, astros de seu novo filme, O Agente Secreto. O longa tem estreia mundial marcada para domingo, 18, na 78ª edição do Festival de Cannes, um dos mais respeitados do mundo. A imagem do trio causou frisson nas redes.

Outra a compartilhar nas redes foi a atriz Alice Carvalho. Também parte do elenco do filme, ela publicou nas redes registros ao lado dos colegas.

O Agente Secreto é um thriller político que conta a história de um especialista em tecnologia, vivido por Wagner Moura, e tem como pano de fundo a cidade de Recife no final dos anos 1970.

O filme concorre à Palma de Ouro em Cannes e ainda não tem data para estrear no Brasil.