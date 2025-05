Estudantes apresentam musical bíblico em inglês no Teatro Municipal de Ananindeua

A história de Daniel e seus amigos Sadraque, Mesaque e Abednego ganha uma nova interpretação no palco do Teatro Municipal de Ananindeua, nesta quinta-feira (29/05), às 19h. Alunos da escola internacional Amazon Valley Academy (AVA) apresentam o musical “It’s Cool in the Furnace”, uma adaptação em inglês da narrativa bíblica ambientada na antiga Babilônia. A peça, baseada na obra original de Buryl Red e Grace Hawthorne, é resultado da disciplina Music and Drama, que integra o currículo escolar. Os ingressos para o espetáculo continuam à venda.

Dirigido pelo professor Jônatas Pereira, o musical envolve cerca de 40 estudantes com idades entre 10 e 15 anos, dos segmentos do ensinos fundamental e médio. A encenação é o encerramento do ano letivo da AVA, que segue o calendário acadêmico norte-americano.

Segundo o professor Jônatas, a escolha por criar a peça partiu do próprio diretor da escola como um desafio artístico e pedagógico. “Logo percebemos a necessidade de adaptar a obra à realidade da escola, de modo que nossos alunos pudessem se envolver de forma ampla, tanto no aspecto musical quanto cênico”, explicou.

A partir disso, ele e o professor Paulo Alves realizaram alterações no roteiro e compuseram músicas inéditas especialmente para a montagem brasileira. “O resultado é uma obra que, embora baseada no original, carrega fortemente a nossa identidade escolar”, ressaltou.

Elenco jovem e cheio de talento

A montagem traz João Marcus Terra, de 13 anos, como Daniel. Já os papeis de Sadraque, Mesaque e Abednego ficaram com os alunos Enrico Ferreira, de 12, Luca Veras, 12, e Israel Torres, 12. O rei Nabucodonosor — ou Nabucodnazzer, como é chamado na peça — será vivido por João Lucas Neves, de 15.

Com um toque de humor, os personagens Ashpenaz e os servos do rei prometem arrancar risos do público. Os alunos Luca Lopes, 15, e Rogério Pereira, 15, darão vida à dupla de assessores reais, oferecendo momentos cômicos que equilibram a narrativa de fé e resistência.

A história levada para o palco reconta a conhecida passagem bíblica em que três jovens hebreus recusam-se a adorar o rei da Babilônia e são lançados em uma fornalha ardente — da qual saem ilesos por causa de sua fé. O espetáculo combina essa narrativa com canções, cenas emocionantes e linguagem contemporânea.

Durante as aulas e ensaios, os estudantes também trabalharam conteúdos históricos e simbólicos relacionados à Babilônia e à resistência de Daniel e seus amigos, ampliando a compreensão do texto encenado, como explica o professor.

“Nosso objetivo foi manter a integridade da mensagem bíblica, mas apresentá-la de forma acessível, dinâmica e sensível ao público jovem”, disse Jônatas.

Experiência imersiva e bilíngue

O professor aponta que um dos diferenciais do espetáculo é a sua realização completamente em inglês. Para a escola, essa escolha reforça o compromisso acadêmico e cultural, além de oferecer uma oportunidade concreta para os alunos praticarem o idioma em um ambiente real. “É uma experiência artística, linguística e espiritual ao mesmo tempo”, avaliou.

A apresentação será aberta ao público, especialmente pais, familiares e membros da comunidade escolar. “Queremos que o público se emocione, reflita e se encante com a força dessa história contada por jovens artistas”, concluiu Jônatas.

SERVIÇO

Amazon Valley Academy apresenta “It’s Cool in the Furnace”

Data: 29 de maio;

Horário: 19h;

Local: Teatro Municipal de Ananindeua;

Ingressos à venda pelo telefone: (91) 98409-8481.