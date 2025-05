Cia Arteatro encena ‘Gotas de Saberes’ em Belém, com histórias da Amazônia para crianças e adultos

Histórias existem porque são contadas entre as pessoas, e, em geral, não há quem não goste de ouvir uma boa história com personagens interessantes, cenários atraentes e uma narrativa envolvente, ainda mais quando se trata da nossa própria ancestralidade indígena amazônida. É justamente essa a proposta da Companhia Arteatro, do espaço Usina Cultura, de Roraima, que vai apresentar em Belém, nesta sexta-feira (30) e no sábado (31), o espetáculo “Gotas de Saberes”. Além da entrada gratuita, a peça tem o formato de contação de história e será levada ao público em dois espaços da periferia de Belém.

Na sexta (30), “Gotas de Saberes” será apresentado às 17h aos moradores da Vila da Baca, uma das maiores comunidades de palafitas da América Latina. A encenação se dará na rua Professor Nelson Ribeiro, 66, no bairro do Telégrafo. A segunda apresentação, no sábado (31), será às 15h, na Feira do Beco, um movimento que incentiva a economia criativa e periférica paraense, na passagem Santa Terezinha, 127, no bairro da Condor. Todas as atividades contarão com acessibilidade em Libras.

Essas apresentações são viabilizadas pelo Programa Rouanet Norte, Lei Federal de Incentivo à Cultura, com patrocínio do Banco da Amazônia. Com 32 anos de atuação, a Cia Arteatro circula com esse espetáculo por cinco estados: Pará, Amazonas, Amapá, Tocantins e Roraima.

Saber de mim

A narrativa apresenta histórias do povo originário da etnia Macuxi, de Roraima, com gênero infantil, mas nada contra o espetáculo ser conferido pelos pais e público adulto em geral. Pelo fato de que buscar conhecer sobre sua própria ancestralidade, história, pode render conhecimentos diversos e sentimentos novos.

“O espetáculo foi pensado para falar para crianças sobre a ancestralidade delas, ou seja, nós não costumamos ter como referências os relatos dos povos da região. Crianças com ou sem ancestrais indígenas em ambientes urbanos não têm, muitas vezes, nenhuma referência nesse sentido”, destaca a atriz Silmara Costa, que atua em “Gotas de Saberes”.

Para fazer frente a essa lacuna, o espetáculo reúne diversas histórias, como a do Timbó, ou seja, a de uma criança que vira planta, considerando-se que pela cosmologia indígena todos os seres da floresta formam um todo único. O público vai poder conferir situações envolvendo o jabuti, animal que representa sabedoria e resistência para cidadãos indígenas, e a onça, simbolizando uma pessoa que por diversos motivos se distancia de suas origens, suas raízes culturais. Esses dois personagens ganham vida por meio das atrizes Silmara Costa e Aravis.

Na peça, também estão presentes temas bem sensíveis como o garimpo e o desmatamento. O tema da morte é apresentado, dentro da cosmologia indígena, de que um ser vivo não morre, mas, sim, transforma-se. Desse modo, os 40 minutos de duração de “Gotas de Saberes” acabam passando de forma natural, como deve ser o fluxo da vida na floresta ou em núcleos urbanos. E isso é levado a sério pela companhia teatral, que a partir do formato adaptável da peça para espaços diversos, circula por quintais, escolas, comunidades indígenas e outros.

O texto da peça, inspirado em histórias do povo Macuxi, foi elaborado pelos atores Anderson Nascimento, Márcio Sergino e Silmara Costa, a partir do conto original e do processo de experimentação e vivência pessoal de cada um. Com assessoria do dramaturgo Márcio Marciano na direção e dramaturgia, a peça traz elementos da infância, de experiências vividas e ancestralidade dos atores, com músicas nas línguas originárias Macuxi e Wapichana.

“Apresentar em Belém vai ser bem interessante, porque Belém tem essa coisa das ‘misturações’, da culinária e tudo mais. E isso vai ser uma delícia. Belém é um lugar muito propício para que a gente leve esse trabalho, que a gente vai falar das histórias indígenas, contar narrativas que são daqui, mas que dizem respeito a eles também”, conta o diretor geral Márcio Sergino. Os saberes amazônicos em formas de gotas têm tudo para render momentos interessantes para quem for conferir o espetáculo em Belém, que no final tem crianças cantando e tocando junto com os atores no palco. Dessa forma, “Gotas de Saberes” pode funcionar como ponto de partida para que muita gente passe a ver com outros olhos a trajetória histórica e cultural dos povos que formam o bioma amazônico, os quais são protagonistas de experiências na floresta e em núcleos urbanos capazes de gerar ensinamentos para quem se põe a escutá-las.

Serviço:

Espetáculo ‘Gotas de Saberes’

Companhia Arteatro, de Roraima

Nos dias 30 e 31 de maio de 2025

Dia 30, às 17h, na Vila da Barca

Rua Professor Nelson Ribeiro, 66

Bairro do Telégrafo

Dia 31, às 15h

Na Feira do Beco, na Condor

Na passagem Santa Terezinha, 127

Entrada gratuita

Acessibilidade com Libras