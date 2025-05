Duo Riko e Gugga estreiam na capital paraense com super festa eletrônica; confira line-up

A capital paraense será palco de uma experiência inédita no próximo sábado (31/05). Pela primeira vez, o duo paulista de DJs e produtores Riko e Gugga desembarcam em Belém para uma apresentação especial que promete transformar a noite local. A dupla é a principal atração de uma festa realizada pela Secret Zone e a LIV Club, que começa a partir das 22h na casa noturna localizada na Rua Gaspar Viana, 1259, no bairro da Campina. Com oito horas ininterruptas de música eletrônica, o evento também contará com performances dos DJs Jotta R, Kayros, Maliffe e +DUH PROJECT, projeto do DJ e produtor paraense Romulo Prantera, que também assina a produção do super show.

Reconhecidos por sua fusão de elementos retrô dos anos 80 com as batidas contemporâneas do melodic techno, indie dance e house, Riko e Gugga vêm conquistando espaço na cena eletrônica mundial. O trabalho da dupla já recebeu suporte de grandes nomes do gênero como Nicky Romero, Paul Van Dyk, Miss Monique e Kevin de Vries. Agora, Belém recebe com expectativa a primeira apresentação da dupla, que já passou por grandes festivais internacionais. Na capital paraense, eles irão repetir a fórmula de sucesso, em um som que já conquistou o Brasil e o mundo.

Segundo Romulo Prantera, a vinda dos DJs representa mais do que um show: é a concretização de um desejo antigo do público paraense por novidades na cena eletrônica local.

“Belém estava esperando por isso. Vejo muita gente pedindo algo novo, diferente do que costuma tocar aqui. O evento que estamos organizando será uma oportunidade única para o público local”, afirmou.

ATRAÇÕES

A programação da festa terá início às 22h, com o DJ Jotta R abrindo a noite até às 23h. Na sequência, quem assume os decks é Kayros, das 23h à meia-noite. +DUH PROJECT entra em seguida, preparando a pista para a grande atração da noite: das 2h às 4h, Riko e Gugga vão agitar o público com um set especial. Em seguida, Romulo volta para o encerramento da festa.

“Vou tocar cerca de seis ou sete faixas inéditas, que ainda não foram lançadas, algumas com contrato com gravadoras. Será uma noite de testes e descobertas sonoras para o público”, adiantou o artista, que trabalha com progressive house e techno melódico.

Segundo Prantera, a produção da festa tem como proposta oferecer ao público uma experiência imersiva, com ambientação sensorial e atrações surpresas. “Pensei em uma festa que não fosse apenas musical, mas uma vivência completa. Uma fusão de música, arte e mistério. Uma atmosfera intensa e envolvente”, explicou.

A conexão pessoal entre Romulo e os DJs convidados também fortalece a iniciativa. Gugga, um dos integrantes da dupla, foi mentor de produção de Prantera e mantém amizade próxima com ele. Já Riko demonstrou empolgação em conhecer Belém. “Ele me disse que quer muito comer um tambaqui na brasa”, contou o produtor.

Com a proximidade da data, a expectativa é alta e os ingressos já entraram no segundo lote. “A procura está intensa. Já vendemos 50% dos camarotes”, destacou Romulo.

Segundo ele, a LIV Club foi totalmente reformada e está preparada para receber o público com estrutura de qualidade, incluindo som de alto nível, climatização e atendimento.

Paixão pelas pistas

+DUH PROJECT, projeto do DJ e produtor paraense Romulo Prantera (Divulgação)

Prantera vem consolidando seu nome na cena eletrônica com uma trajetória que une talento, superação e reinvenção. Depois de se apresentar no AME Laroc Festival 2025, +DUH PROJECT se prepara para tocar no Ministry of Sound, um dos mais icônicos clubs do mundo e gravadoras renomadas da música eletrônica, em Londres no dia 1º de agosto. O espaço reúne cinco pistas de dança, e o DJ paraense irá tocar na principal.

A paixão pela música começou cedo. “Dos meus 14 para os 15 anos, eu comecei a tocar. Eu morava em Orlando, nos Estados Unidos, e fazia muita festa lá. Tocava bastante, principalmente para a comunidade brasileira”, contou.

Ao retornar ao Brasil, no entanto, a trajetória sofreu uma pausa forçada. Um acidente de carro o afastou das pistas por alguns anos. “Parei de tocar e fui fazer outra coisa da vida”, relembrou.

Mas a música falou mais alto. “Há três anos e meio decidi voltar. Comecei a estudar produção musical, porque entendi que ser só DJ não bastava. Queria fazer as minhas próprias músicas”, compartilhou.

Desde então, Romulo mergulhou de cabeça na criação musical. Entre elas, uma faixa especial sempre marca presença em seus sets: Coldest Nights, parceria com Silvio Soul — DJ, produtor, dono de gravadora e cofundador dos clubes Laroc e Ame.

“Sempre toco ela. Ou eu, ou o próprio Silvio. Todo show dele tem essa música. E com certeza vai estar no set da festa [Secret Zone] também”, afirmou.

SERVIÇO

SECRET ZONE – com RIKO & GUGGA, DUH PROJECT, Kayros, JottaR e Malifee

📍 LIV Club – Rua Gaspar Viana, 1259 – Campina, Belém (PA);

📅 Sábado, 31 de maio;

⏰ A partir das 22h.