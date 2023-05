‘DUH PROJECT’ celebra nova fase solo com música eletrônica e ritmos regionais

O Dj e produtor musical Romulo Maiorana Prantera, também conhecido pela dupla "DUH PROJECT" inaugura nova fase na carreira, com o projeto que se torna solo, mesclando o audiovisual tridimensional, música eletrônica e lançamentos internacionais. No dia 15 de junho será lançada a faixa "Juventude" com "Techouse" e ritmos paraenses para celebrar as novidades.

DUH PROJECT iniciou em novembro de 2022 e já acumula quase meio milhão de streams nas plataformas digitais. Com a reformulação o projeto ganha ar tecnológico, declara Romulo. "Agora o projeto passa a ser solo, com um audiovisual todo em 3d em shows, clipes e capas, quero fazer uma nova imersão no audiovisual junto da música, acredito que não podem andar separados", inicia o produtor musical.

Quem assina o rebranding - a criação da nova identidade visual - de DUH é o diretor Lucas Mainovo, que também assina outros trabalhos de artistas da música eletrônica, reforça Prantera. "Estou trabalhando com o diretor 3d Lucas Mainovo, que está fazendo todo o audiovisual. Ele já trabalhou na cena com nomes importantes como Alok, Jord, Santti, etc", destacou.

"Já lancei também músicas pela gravadora VibezSound do grupo de mídia Eletrovibez. Eu tenho a minha própria gravadora que se chama RMP Records, onde lanço minhas músicas.

Estou sempre ganhando Charts de melhor música de House Progressivo dentro da plataforma Hypeddit que é um nicho específico de DJS e produtores ao redor do mundo", completou destacando.

O projeto solo dá possibilidades de ampliar a sua setlist e apresentar os ritmos regionais com a batida eletrônica, reflete Maiorana. "Vem uma sonoridade mais progressiva e melódica, claro, sem dispensar outros gêneros. [...] Minhas músicas sempre vão ter um pedaço de mim dentro, sempre com timbres marcantes e melódicos, transmitindo paz e alegria. É importante ter artistas do norte, temos vários produtores excelentes hoje em dia que estão levando as músicas feitas aqui para o resto do mundo, e eu quero ser mais um que possa fazer essa missão. Levar o produto paraense para alegrar as pessoas aqui e no resto do mundo", arguiu.

O DJ fechou uma parceria com a Blanco Y Negro, parceira do festival belga Tomorrowland e suas músicas já estão com repercussão internacional. "Fiz um grande lançamento lá, estou sempre em contato enviando músicas novas, que vou produzindo a eles. Acredito muito no trabalho constante, que é estar sempre lançando faixas novas para acompanhar a indústria da música, as parcerias e oportunidades vão aparecendo aos poucos. Tocar nos festivais gigantes é um sonho", revela.

Os últimos lançamentos do Dj Romulo Maiorana Prantera com o "DUH PROJECT foram as faixas "Midnight" e "Silence" e segundo ele, com boa repercussão. Agora o produtor musical aguarda o seu lançamento de junho, "Juventude" e detalha a obra. "Uma música na qual utilizei timbres e instrumentos que remetem muito ao som aqui do Pará dentro do Techouse, com uma letra bem original e única", ponderou.

"A juventude está com certeza com instrumentos e timbres que lembram o Carimbó dentro da faixa, com um vocal único e marcante que fala sobre a tapioca, amor, juventude não poderia deixar de inserir instrumentos que remetesse a nossa terra, assim como a bateria também traz a cara de uma faixa nacional, que eu tenho certeza que vai cair nas graças da galera. Essa faixa já teve suporte do grande dj e produtor Jord no Ultra Music Brasil que teve agora em São Paulo", finalizou.

Serviço

Lançamento de "Juventude" - "DUH PROJECT"

Onde: em todas as plataformas digitais https://linktr.ee/duhprojectmusic

Data: 15 de Junho