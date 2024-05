EP do paraense 'DUH PROJECT' dispara em plataforma de música eletrônica

O DJ e produtor paraense DUH PROJECT, de 41 anos, alcançou um novo feito em sua trajetória na música eletrônica: o EP recém-lançado "Higher" conquistou posições expressivas no Beatport, a maior plataforma de venda de música eletrônica mundial. No ranking do site, o trabalho do paraense, que tem também a participação de 3Beat, atingiu o primeiro lugar no ranking de "progressive house" e chegou ao top 15 nos lançamentos gerais do site.

Lançado pela Ame Records, gravadora do Ame Club, o EP "Higher" apresenta duas faixas: a que dá nome ao título, e a música "Gravity", ambas feitas unindo as vertentes que o DJ costuma trabalhar, entre elas, "progressive house", "melodic techno" e "afro house".

"Gosto muito de explorar outras vertentes. Nunca gosto de ficar sempre no meio ritmo. Pego ideias de outros gêneros para colocar no meu ritmo. Minha ideia é sempre mesclar para trazer algo diferente no meu meio" disse Romulo, o nome por trás do projeto.

Em "Gravity", DUH PROJECT quis juntar um vocal pop à batida de melodic techno, pensando em conquistar um público para além dos ouvintes deste gênero músical. "No caso da 'Higher', ela faz você se sentir bem para escutar a qualquer momento do dia, seja na academia, na praia ou em um festival" explica o dj.

História com a música eletrônica

Romulo começou os trabalhos como DJ em Orlando (EUA), onde morou por 10 anos. Na época, ele tinha 15 anos e tocava em dupla com Icy Sasaki em festas para a comunidade brasileira que morava na cidade norte-americana. Ao voltar para o Brasil, o paraense percebeu que queria retomar o sonho de trabalhar com música eletrônica, sua paixão que surgiu quando era adolescente.

"Há dois anos comecei a tocar dentro de casa e a fazer produção. No primeiro ano, me dediquei a estudar, depois abri a minha gravadora. Meu primeiro lançamento foi com a gravadora espanhola 'Blanco y Negro', parceira do Tomorrowland na Espanha. A partir daí, comecei a botar uma meta: produzir de 2 a 4 músicas no mês e a sempre me atualizar.

Realizando sonhos

Atualmente, Romulo realiza um de seus maiores sonhos. Como DJ, ele sempre desejou tocar na Laroc Club, em São Paulo. Depois de assistir a um show do DJ Vintage Culture e após mandar várias músicas para a produtora responsável pelo espaço, ele foi convidado para produzir seus trabalhos para a empresa Ame Records.

Sucesso no meio

Um dos grandes feitos da carreira de DUH PROJECT foi ter aberto o festival Noel, em Belém, no Estádio Olímpico do Mangueirão, no fim de dezembro do ano passado. Romulo dividiu o palco com Doozie e Meriva e foi o único artista aprovado para abrir o evento sem ser da agência responsável.

Ele também já alcançou a marca de 1 milhão de streams nas plataformas de músicas, construindo parcerias com selos dentro da música eletrônica nacional e internacional, a exemplo a Rhytimica e Cafe de Anatolia. DUH PROJECT também teve sua música "Juventude" tocada pelo paraense Jord, no Ultra Music Festival São Paulo.

Seu último lançamento saiu esta semana, pela gravadora "Cafe de Anatolia" de Dubai. A faixa é colaboração com o Rivvo de São Paulo e se chama "Closer to the limit". Outra novidade é um trabalho que será lançado ainda este mês, realizado pela gravadora suíça Solidarity Music Switzerland.

(*Estagiária sob supervisão do Coordenador do Núcleo de Cultura de Oliberal.com, Abílio Dantas)