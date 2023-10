Música ‘Rodopiado’ de Ronaldo Silva viraliza internacionalmente com remix eletrônico; vídeo

A música "Rodopiado" de Ronaldo Silva, um dos fundadores do Arraial do Pavulagem, viralizou no mundo com um sample eletrônico feito pelo grupo Sofi Tukker, de Nova York, nos Estados Unidos. A canção autoral de Ronaldo ganhou batidas eletrônicas e uma nova roupagem que tem feito sucesso nas redes sociais.

Os vídeos do grupo Sofi Tukker já ultrapassaram 12 milhões de visualizações em uma plataforma. Somente no Instagram são mais de 9 milhões de visualizações e 615 mil curtidas. Já no Tik Tok, as remixagens chegam a quase três milhões de visualizações e mais de 352 mil curtidas. Veja!

O grupo é composto por Sophie Hawley-Weld e Tucker Halpern. Eles utilizaram um trecho da música gravado para o Tik Tok pelas artistas Mari Merenda e Sophia Ardessore.

A Sofi Tukker, de nome oficial Sophie Hawley-Weld, é alemã, mas já morou no Brasil e aprendeu a falar português. Ela é uma grande fã da música e cultura brasileira. Parte das letras da banda utiliza o português como idioma. Em 2018, a Sofi Tukker se apresentou no terceiro dia do festival Lollapalooza Brasil, no palco Onix, do Autódromo de Interlagos.

Repercussão

A música foi compartilhada por Ronaldo Silva, no Brasil, que agradeceu a homenagem e gostou da nova versão."Uma prova que a música brasileira sempre foi e sempre será universal. É bem legal isso", destacou.

“Estou feliz por sentir no meu coração essa alegria, da gente através da tecnologia poder pelo menos tentar se aproximar. Amo vocês. Obrigado, gratidão. Em nome da minha família, do meu trabalho, dessa coisa grande que é o Arraial do Pavulagem, e que eu já quero antecipar um convite, a hora e o momento que vocês quiserem vir para cá, a gente dá um jeito acolhê-los, obrigado por tudo”, agradeceu.