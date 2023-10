Círio 2023: Arrastão do Círio leva multidão colorida para saudar Nossa Senhora de Nazaré

O Arrastão do Círio, organizado pelo Arraial do Pavulagem, formou uma multidão colorida para saudar a imagem peregrina de Nossa Senhora de Nazaré. Com suas cores e indumentárias características, o ‘Batalhão da Estrela’ se curvou para homenagear a santa logo após o final do percurso do Círio Fluvial, iniciando a festa. Acompanhe, ao vivo, todos os detalhes das procissões do Círio 2023.

É o 21º cortejo nazareno em 36 anos de Instituto Arraial do Pavulagem. O ato , que mistura louvor e encantaria, traz uma releitura cênica do imaginário do Círio. Circulando pelo centro histórico de Belém, o arrastão aproveitou para lançamento da música "Senhora da Amazônia", uma homenagem do Arraial do Pavulagem para Nossa Senhora de Nazaré. A música foi entoada pela multidão, num dos momentos mais emocionantes do ato.

O cortejo nazareno partiu da avenida Boulevard Castilhos França e vai até a Praça Dom Pedro II, onde a banda Arraial do Pavulagem se apresenta com convidados especiais.

LANÇAMENTO DA MÚSICA "SENHORA DA AMAZÔNIA"

Arrastão do Círio 2023

Além da celebração tradicional, neste ano o dia 7 de outubro também será marcado pelo lançamento da música "Senhora da Amazônia", uma homenagem do Arraial do Pavulagem para Nossa Senhora de Nazaré. A canção foi a trilha de um clipe oficial da TV Liberal para a cobertura do Círio 2018, sendo lançada oficialmente agora para que todos possam ouvir a obra sempre que quiserem.

A criação e produção do 21º Arrastão do Círio é do Instituto Arraial do Pavulagem, com patrocínio da Equatorial Energia, realização da Lei Semear, Secretaria de Cultura do Estado (SECULT), Fundação Cultural do Estado do Pará (FCP), Governo do Pará e em parceria com a Prefeitura de Belém através da FUMBEL.

OS DIFERENCIAIS DO ARRASTÃO DO CÍRIO

O Arrastão do Círio tem algumas características diferentes dos famosos Arrastões juninos do Pavulagem. Por exemplo: no lugar do Boi Pavulagem, o brinquedo protagonista é a Barca de Miriti (uma referência ao Círio Fluvial e à Rainha das Águas). Também é possível ver elementos cênicos e personagens específicos da época, que harmonizam com as celebrações da época de Círio.