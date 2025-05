Conheça cinco doramas de romances com a cara da primavera

A primavera costuma simbolizar começos e recomeços, florescer e desabrochar de muitas situações e sentimento na vida. Depois de um inverno frio, é comum acreditar que as coisas podem melhorar com a chegada das flores. Assim como na vida real, muitas histórias de amor se passam nesta estação do ano nos doramas.

Com romances suaves e leves, esta lista conta com a indicação do K-Drama “Hometown Cha-Cha-Cha”. A história é sobre um amor que acontece lentamente entre uma jovem que está em busca de recomeço e um homem que está acostumado com as dinâmicas de uma cidade pequena.

O elenco é formado por Shin Min-a, Kim Seon-ho e Lee Sang-yi. Eles são dirigidos por Yoo Je Won, famoso pela direção dos doramas "O Amor Mora ao Lado" e "Uma Segunda Chance". O roteiro é assinado por Shin Ha Eun, que também escreveu os K-Dramas "O Amor Mora ao Lado" e "O Palhaço Coroado".

Confira cinco doramas que se passam na primavera

1. Dorama “Se a Vida Te Der Tangerinas” (“When Life Gives You Tangerines”)

Sinopse: Uma jovem chamada Ae-sun (IU) tem uma rebeldia exemplar sonha em ser poetisa. Enquanto isso, um rapaz chamado Gwan-sik (Park Bo-gum), que é tranquilo e introspectivo, está disposto a fazer tudo o que a amada deseja. Inicialmente, eles vivem na Ilha de Jeju na década de 1950 e 60. Com o passar do tempo e das estações do ano, os dois iniciam e desenvolvem um relacionamento turbulento, mas repleto de amor, em que eles vão crescer e amadurecer juntos. Ela acaba sempre demonstrando suas emoções, enquanto ele é mais reservado. Apesar de romance não ser o seu ponto forte, ele demonstrar ser uma pessoa leal.

Elenco: IU e Park Bo-gum

Número de episódios: 16

Onde assistir: Netflix

2. Dorama “Queima de Primavera” (“Spring Burning”)

Sinopse: Uma jovem é forçada a se casar por imposição dos seus tios. Apesar de ser uma universitária brilhante, ela acaba se casando com um homem rude e que já tem um filho. Decidida a traçar o próprio destino, ela resolve fugir. Enquanto está em busca de uma nova vida, ela encontra um homem bonito e gentil. Ela tem certeza que é o seu verdadeiro amor.

Elenco: Luo Zheng e Dawn Lin

Número de episódios: 24

Onde assistir: YouTube

3. Dorama “Você é Minha Primavera” (“You Are My Spring”)

Sinopse: Dois vizinhos que não tinham nenhuma relação acabam se envolvendo num vínculo profundo. Enquanto ela é recepcionista de um hotel e ele é um médico psiquiátra, os dois estão cercados por um homicídio no prédio em que vivem. Enquanto tentam resolver o mistério, eles compartilham momentos das suas infâncias traumáticas e as feridas emocionais.

Elenco: Seo Hyun-jin, Kim Dong-wook e Yoon Bak

Número de episódios: 16

Onde assistir: Netflix

4. Dorama “Uma Noite de Primavera” (“Spring Night”)

Sinopse: Uma jovem bibliotecária tem uma relacionamento longo e estável com o seu namorado que é de uma família rica e poderosa. Mesmo assim, ela sente que algo falta em sua vida. O seu destino começa a ser traçado novamente depois que ela esquece a carteira numa farmácia. Um homem gentil que é pai solteiro encontra. Na verdade, eles encontraram bem mais que uma carteira. Para que possam viver o amor que escolheram, terão que enfrentar algumas barreiras familiares.

Elenco: Han Ji-min, Jung Hae-in e Kim Jun-han

Número de episódios: 16

Onde assistir: Netflix

5. Dorama “Hometown Cha-Cha-Cha”

Sinopse: Em busca de uma nova vida, uma dentista resolve se mudar para outra cidade, em que passou férias na infância. Quando descobre que a pequena cidade não tem dentista, ela tem certeza que é lá que deve ficar. Com o seu jeito diferente, acaba chamando a atenção de muitas pessoas. Por conta disso, um faz-tudo se aproxima dela para mostrar como as pessaos costumam viver na cidade.

Elenco: Shin Min-a, Kim Seon-ho e Lee Sang-yi

Número de episódios: 16

Onde assistir: Netflix

