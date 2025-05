Conheça cinco doramas com histórias longas para curtir no final de semana

Os doramas são conhecidos pelas histórias curtas e objetivas. Esse é um dos motivos que as produções asiáticas conquistaram fãs em diversas partes do mundo. Mas tem também quem goste de acompanhar um longa história sem enrolação na trama. Se esse é o seu caso, vale a pena conferir essa lista de doramas com histórias longas.

Dentre os destaques está o K-Drama "Família de Ferro", estrelado por Kim Jung-hyun, Keum Sae-rok e Park Ji-young. O enredo da história é sobre uma mulher que ficou cega, mas descobre que pode voltar a enxergar. O preço para isso é alto demais. Mas nada é impossível para uma família de sorte.

A criação do dorama é de Seo Suk-hyang, Seong Jun-hae e Seo Yong-soo. A direção é por conta de Sung Joon Hae, que também dirigiu o K-Drama "Amor na Escola". O roteiro é assinado por Seo Sook Hyang, que também escreveu "Pergunte às Estrelas" e "Wok do Amor".

Confira cinco doramas com histórias longas:

1. Dorama "Tentação de Esposa"

Sinopse: Uma jovem tinha o sonho de continuar os estudos na França depois de se formar na universidade. Só que ela descobre que está grávida, então os planos são interrompidos. Tempo depois, ela perde a criança na tentativa de salvar a sogra. Leva muito tempo para ela engravidar novamente. A jovem se muda para a casa do marido e lá é dona de casa. A sua irmã adotiva tem um caso antigo com o marido dela, inclusive gerando um filho. Outras descobertas vão atormentar a vida da mulher.

Elenco: Jang Seo-hee, Byun Woo-min, Lee Jae-hwang e Kim Seo-hyung

Gênero: Romance

Episódios: 129

Onde assistir: Viki e Kocowa

2. Dorama "Família de Ferro"

Sinopse: Uma jovem tem uma doença que a fez perder a visão. Antes disso acontecer, ela aproveitou para ler todos os livros e assistir a todos os filmes que podia. Nesse tempo, ela conheceu um jovem rico, herdeiro de uma grande conglomerado. Apesar de o encontra deles ter sido por acidente e a família dela odiar ele, talvez o destino tenha reservado algo mais, já que a cirurgia para ela recuperar a visão é muito cara.

Elenco: Kim Jung-hyun, Keum Sae-rok e Park Ji-young

Gênero: Drama

Episódios: 36

Onde assistir: Netflix, Viki e Kocowa

3. Dorama "Young Lady and Gentleman"

Sinopse: Uma jovem não aguenta mais morar com a família por causa da madrasta e do filho dela. Decidida a ir embora, mas sem sorte na vida, ela sobe uma montanha. Lá, ela encontra um homem de terno caminhando. Ele é rico e tem três filhos. Ela consegue um trabalho de tempo integral na casa dele. Com a convivência, a diferença de 14 anos ficará evidente, então os conflitos passam a surgir. Aos poucos, os dois aprendem a lidar um com o outro e um sentimento acontece.

Elenco: Ji Hyun-woo, Lee Se-hee e Kang Eun-tak

Gênero: Romance

Episódios: 52

Onde assistir: Netflix, Viki e Kocowa

4. Dorama "Chegou a Hora da Verdade"

Sinopse: Uma professora estava conquistando tudo o que tinha planejado. Com um emprego estável e uma casa para morar, ela vê a vida mudar de rota. Quando ia contar para o namorado que estava grávida, ela o flagra com outra mulher. Conformada a educar a criança sozinha, ela acaba encontrando um homem que não pretende se casar. Por conta da pressão da família, ele propõe um casamento arranjado com ela. Esse contrato de casamento e assumir uma família pode ser bem mais complicado do que parece.

Elenco: Baek Jin-hee, Ahn Jae-hyeon e Cha Joo-young

Gênero: Drama

Número de episódios: 50

Onde assistir: Netflix, Viki e Kocowa

5. Dorama "Cinco Crianças"

Sinopse: Um viúvo que mora com os sogros e os dois filhos trabalha numa empresa de moda como chefe da equipe de marketing. Lá ele conhece uma mulher que é mãe de três crianças. Ela cuida deles sozinha, porque o marido a abandonou para viver com a amante que era amiga dela. Mesmo com histórias complexas, os dois começam a se aproximar e o amor é inevitável. Mas como lidar com cinco crianças ao mesmo tempo? Talvez eles não sejam o principal problema, mas sim a quantidade de sogros.

Elenco: Ahn Jae-wook, So Yu-jin, Sung Hoon, Shin Hae-sun, Shim Hyung-tak, Im Soo-hyang, An Woo-yeon e Shim Yi-young

Gênero: Comédia Romântica

Número de episódios: 50

Onde assistir: Viki e Kocowa



(Escrito por Rafael Lédo, estagiário de Jornalismo, sob supervisão de Vanessa Pinheiro, editora web de Oliberal.com)