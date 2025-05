Conheça três doramas com amores celestiais; saiba a história e onde assistir

Os amores são frequentemente representandos nas séries asiáticas. Alguns doramas focam nas relações entre seres fantásticos e sobrenaturais com humanos. Quem nunca pensou ter se apaixonado por um anjo? O ruim é que na maioria das vezes a pessoa não era bem isso. Nos doramas, é comum encontrar um anjinho e passar a eternidade amando ele.

Dentre as indicações, está o dorama "O Anjo do Amor", também conhecido pelo nome "Última Missão do Anjo: Amor", estrelado por Shin Hae-sun, Kim Myung-soo, Lee Dong-gun. Conta a história de uma bailarina fria e arrogante, que acabou de herdar a herança da sua família. Sem acreditar no amor, ela encontrará um anjo que está de volta à Terra. Qual será o destino dos dois?

A direção é de Lee Jung Sub, famoso pela direção do K-Drama "Healer". O roteiro é assinado por Choi Yoon Kyo.

Confira três doramas com amores celestiais:

1. Dorama "O Anjo do Amor" / "Última Missão do Anjo: Amor"

Sinopse: Uma jovem é arrogante e fria em relação ao amor. Ela acredita que todos se aproximam dela pelo interesse na fortuna herdada pelo falecimento dos pais. Um anjo imaturo entra em sua vida após ela sofrer um acidente e ter que deixar de lado o sonho de ser a melhor bailarina. Ele tem a missão de fazer o amor acontecer ou ele deixará de existir.

Elenco: Shin Hae-sun, Kim Myung-soo e Lee Dong-gun

Gênero: Romance

Número de episódios: 32

Onde assistir: Netflix, Viki e Kocowa

2. Dorama "Um Amor no Paraíso"

Sinopse: Uma idosa viveu uma vida feliz ao lado do marido. Os dois eram apaixonados um pelo outro. Ele costumava dizer que ela era bonita aos trinta anos e aos oitenta. Antes de morrer, ela tinha apenas um desejo: ir para o céu com a sua verdadeira idade. Só que os planos eram um pouco diferente, já que ela chegou lá com a mesma idade, enquanto ele tem trinta anos.

Elenco: Kim Hye-ja, Son Suk-ku e Han Ji-min

Gênero: Drama

Número de episódios: 12

Onde assistir: Netflix

3. Dorama "Amor na Escola"

O dorama "Amor na Escola" está disponível no Viki (Divulgação)

Sinopse: Um anjo vem para a Terra para porque salvou uma humana de uma morte prematura. Por conta disso, ele se transforma num adolescente do ensino médio. Durante os dias em que está por aqui, ele terá que viver os dilemas de um amor que nunca tinha vivido antes.

Elenco: Woohyun, Kim Sae-ron e Sungyeol.

Gênero: Comédia Romântica

Número de episódios: 20

Onde assistir: Viki



