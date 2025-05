Conheça os doramas que chegam em maio deste ano no Viki

A plataforma Viki é uma das que mais tem variedades de títulos para os fãs de dorama. Contando com diversos gêneros e nacionalidades, os dorameiros e as dorameiras podem aguardar novas opções neste mês de maio. Alguns estão estreando, enquanto outras séries asiáticas apenas foram adquiridas pelo streaming e vão entrar no catálogo.

Dentre as indicações está o K-Drama "Second Shot at Love", estrelado por Choi Soo-young e Gong Myung. O enredo da história é sobre uma mulher que enfrenta problemas com álcool e precisa mudar de vida para não ter mais perdas do que já teve. Decidida a mudar, ela reencontra um antigo amigo, que já passou por situação semelhante.

VEJA MAIS

A direção da série sul-coreana é por conta de Jang Yoo Jung. O roteiro é escrito por Myung Soo Hyun.

Confira os detalhes dos doramas que chegam em maio no Viki

1. Juventude Masculina (Boyhood)

Sinopse: Um jovem já sofreu muito por conta do bullying. O menino pequeno e franzino, sempre foi alvo no antigo colégio. Transferido, ele tem a esperança que as coisas possam ser diferentes na escola de agricultura que faz parte agora. Logo de cara, os alunos o confudem com um renomado jovem lutador, o "Trigre Branco de Asan". Ele não desmente o boato e utilizar o "poder" que tem para acabar com a violência na nova escola. Só que tudo muda quando o verdadeiro lutador chega.

Elenco: Yim Si-wan, Lee Sun-bin, Kang Hye-won e Lee Si-woo

Número de episódios: 10

Onde assistir: Viki

Data de estreia: 01/05

2. Dorama "Chasing in the Wild" / "Na Caça do Amor"

Sinopse: O capitão do time de basquete da universidade busca paz e foco em sua carreira esportiva. Ele não esperava que o destino tivesse outros planos. E ele conhece uma vibrante e extrovertida líder de torcida de outra instituição. O choque de realidade dos dois será evidente, porque eles são de classes socioeconômicas diferentes e terão que aprender a lidar com isto.

Elenco: Gab Lagman e Hyacinth Callado

Número de episódios: 19

Onde assistir: Viki

Data de estreia: 05/05

3. Dorama "Renascer da Juventude" ("Spring of Youth")

Sinopse: Um jovem vocalista que foi expulso de sua banda de K-pop, decide se matricular na faculdade para levar uma vida normal. Lá, ele conhece uma estudante de música que desistiu de estudar no exterior após a morte da mãe e um outro rapaz que é estudante de medicina apaixonado por música. Juntos, eles formam uma nova banda, redescobrindo paixões e enfrentando traumas do passado.

Elenco: Ha Yoo-joon, Park Ji-hu e Lee Seung-hyub

Número de episódios: 10

Onde assistir: Viki

Data de estreia: 06/05

4. Dorama "Marry me Again"

Dorama "Marry Me Again" estreia dia 07 de maio no Viki (Divulgação)

Sinopse: Uma mulher encara a dor da perda e a difícil missão de reconstruir um império à beira do colapso. Três anos após a morte trágica de seu noivo, fundador de uma tradicional marca de joias, ela decide honrar seu legado e salvar o negócio da falência iminente. Na tentativa de revitalizar a marca, ela procura um influenciador carismático, muito semelhante ao noivo falecido. O que começou como uma estratégia de marketing logo se transformou em algo mais profundo.

Elenco: Zhang Chu Han e Ryan Ren.

Número de episódios: 31

Onde assistir: Viki

Data de estreia: 07/05

5. Dorama "Second Shot at Love"

Sinopse: Uma mulher rotulada como alcoólatra, decide abandonar o álcool para mudar de vida depois que acabou um noivado por preferir a bebida do que se casar. Algum tempo depois, ela reencontra seu antigo melhor amigo, que agora é médico e dá palestras sobre os perigos do consumo de álcool. Juntos tentam redescobrir sentimentos do passado e seguir caminhos mais saudáveis.

Elenco: Choi Soo-young e Gong Myung

Número de episódios: 12

Onde assistir: Viki

Data de estreia: 12/05

6. Dorama "Private Bodyguard"

Sinopse: Uma jovem recebe uma bolsa para estudar numa escola renomada. Lá, ela terá que enfrentar muitas situações adversas por conta do local ser dominado por uma gangue de quatro irmãos populares. Com uma personalidade destemida e valente, ela será um dos alvos dos "Quatro Príncipes", pois não permite injustiça. Por ser órfã, as coisas mudam quando o pai dos garotos populares resolve adotá-la. Esse é o início de um choque de realidade entre eles.

Elenco: Sandrinna Michelle, Junior Roberts, Fattah Syache, Harry Vaughan e Arya Mohan

Número de episódios: 15

Onde assistir: Viki

Data de estreia: 12/05

(Escrito por Rafael Lédo, estagiário de Jornalismo, sob supervisão de Vanessa Pinheiro, editora web de Oliberal.com)