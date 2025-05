Conheça sete doramas que foram gravados fora da Ásia

As produções asiáticas são conhecidas como doramas. Eles podem ser de vários gêneros e contar diversas histórias. O sucesso, principalmente, dos K-Dramas (doramas sul-coreanos) alcançou o mundo todo e continuam sendo um febre entre os fãs. Com o tempo, ganham ainda mais seguidores. O que muita gente não sabe é que muitos doramas não foram gravados em algum país asiático.

Um dos K-Dramas mais conhecidos é o dorama "Pousando no Amor", também conhecido pelo título em inglês "Crash Landing on You". Algumas cenas foram gravas em vários pontos históricos e turísticos da Suíça, como a capital Zurique, os Alpes Suíços e a cidade Berna.

Confira sete doramas gravados fora da Ásia:

1. Dorama "Pousando no Amor" ("Crash Landing on You")

O dorama "Pousando no Amor" foi gravado na Suíça (Divulgação)

Sinopse: Uma jovem rica e famosa decide testar os novos produtos esportivos da empresa da sua família. Ela inicia uma voo de parapente, mas durante o passeio ela é atingida por um tornado e jogada para fora das fronteiras da Coreia do Sul. Quando ela chega ao chão, um jovem a encontra e a ajuda a se esconder. Ele é general do exército da Coreia do Norte. Apesar da guerra histórica, essa pode ser uma oportunidade para o amor nascer.

Elenco: Hyun Bin, Son Ye-jin e Seo Ji-hye

Número de episódios: 16

Onde foi gravado: Suíça (Interlaken, Zurique e Berna).

Onde assistir: Netflix

2. Dorama "Descendentes do Sol" ("Descendents of the Sun")

O dorama "Descendentes do Sol" foi gravado na Grécia (Reprodução)

Sinopse: Nem sempre o amor tem duas chances para acontecer, ainda mais quando envolve duas pessoas com personalidades e ideologias tão diferentes, como é o caso do oficial da tropa de elite sul-coreana e a cirurgiã que vai auxiliar uma tropa sul-coreana que está em uma guerra num país distante. Enquanto há uma violenta e sangrenta guerra acontecendo, os dois vão ter que lidar com as diferenças para que o amor possa resistir a isso tudo.

Elenco: Song Joong-ki, Song Hye-kyo, Jin Goo e Kim Ji-won.

Número de episódios: 19

Onde foi gravado: Grécia (Arachova e nas ilhas de Zakynthos e Lemnos)

Onde assistir: Viki e Kocowa

3. Dorama "Encontro" ("Encounter")

O dorama "Encontro" foi gravado em Cuba (Divulgação)

Sinopse: Uma mulher sempre teve o destino traçado pela própria família. Quando saiu da faculdade, ele foi forçada a se casar. Por conta da falta de amor, ela acaba se divorciando em um processo infeliz. Com o final, ela decide viajar o mundo para se encontrar. Enquanto está numa jornada para se encontrar, encontra um homem de espírito livre que em empregos de meio período para pagar as contas. Apesar de serem bem diferentes, os dois acabam tendo uma química logo de cara. Os dois vão ter que lutar contra alguns desafios para poderem ficar juntos.

Elenco: Park Bo-gum e Song Hye-ko

Número de episódios: 16

Onde foi gravado: Cuba (Havana)

Onde assistir: Viki

4. Dorama "Goblin"

O dorama "Goblin" foi gravado no Canadá (Reprodução)

Sinopse: Um general condecorado foi traído pelo próprio rei. Depois de ver sua família ser morta na sua frente, ele acaba sendo salvo pelo Todo-Poderoso. Só que isso teria um preço. A partir de então ele terá que viver como um goblin. Assim, ele passa a utilizar seu poderes para salvar os humanos. É assim que ele conhece uma jovem que pode mudar todo o seu destino.

Elenco: Gong Yoo, Lee Dong-wook, Kim Go-eun, Yoo In-na e Yook Sungjae

Número de episódios: 19

Onde foi gravado: Canadá (Quebec)

Onde assistir: Viki

5. Dorama "Memórias de Alhambra" ("Memories of the Alhambra")

O dorama "Memórias de Alhambra" foi gravado na Espanha (Divulgação)

Sinopse: Um jovem CEO de uma empresa de investimentos sul-coreana está em busca de conhecer o criado de um jogo de realidade aumentada. Por conta disso, ele resolve viajar para Espanha. Lá, ele se hospeda num albergue administrado por uma jovem que logo chama a sua atenção. Ele não sabia que o que ele foi encontrar estava mais perto do acreditava.

Elenco: Hyun Bin, Park Shin-hye e Park Hoon

Número de episódios: 16

Onde foi gravado: Espanha (Granada, Barcelona, Girona e Corunha)

Onde assistir: Netflix

6. Dorama "O Pacote" ("The Package")

O dorama "O Pacote" foi gravado na França (Divulgação)

Sinopse: Uma jovem vai para a França com o namorado mesmo sem a aprovação dos pais. Depois de um tempo, eles terminam e ela arruma um emprego de guia turístico. Ela é uma funcionária muito esforçada e faz de tudo para que as pessoas fiquem satisfeitas com o seu trabalho. Pelo menos, até um dia que guiará um grupo muito complicado. Por conta disso, ela encontrará uma pessoa que vai voltar a mexer com o seu coração.

Elenco: Choi Woo-shik, Jung Yong-hwa e Lee Yeon-hee

Número de episódios: 12

Onde foi gravado: França (Paris, Rennes, Mont Saint-Michel e Saint Malo)

Onde assistir: Não está disponível nas plataformas de streaming brasileiras

7. Dorama "Terceira Vez é a Certa" ("The Third Charm")

O dorama "Terceira Vez é a Certa" foi gravado em Portugal (Reprodução)

Sinopse: Um jovem de 20 anos está em busca de se conhecer melhor depois de ser um brilhante estudante na universidade. Por conta de um encontro às cegas, ele encontra com uma jovem que não tem uma vida fácil. Enquanto ele usa roupas simples e é tímido, ela é o completo aposto dele. Mesmo assim, o amor pode dar certo entre os dois.

Elenco: Seo Kang-jun, Esom, Yang Dong-geun

Número de episódios: 16

Onde foi gravado: Portugal

Onde assistir: Viki e Netflix

